Cum au sărbătorit Alexia Țalavutis și Alex Fotea nouă ani de căsnicie. Declarația de dragoste făcută de actriță

Cum au sărbătorit Alexia Țalavutis și Alex Fotea nouă ani de căsnicie. Declarația de dragoste făcută de actriță
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Alexia Țalavutis și Alex Fotea/ sursa foto: social media
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Alexia Țalavutis și Alex Fotea sărbătoresc nouă ani de căsnicie. Cei doi nu au reușit să petreacă această zi împreună, însă nu au lăsat să treacă fără o declarație de dragoste excepțională. 

Alexia Țalavutis și producătorul emisiunii Insula Iubirii formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Pentru ei, 9 septembrie va rămâne mereu o zi specială. Cei doi au sărbătorit nouă ani de căsnicie.

Chiar dacă ei nu au putut să petreacă în ziua aniversării, au celebrat în avans. Mai mult decât atât, actrița a scris un mesaj emoționant în mediul online. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Alexia Țalavutis și Alex Fotea sărbătoresc nouă ani de la nuntă

Alexia Țalavutis și Alex Fotea/ sursa foto: social media

Alexia Țalavutis și Alex Fotea/ sursa foto: social media

Fericitul cuplu a decis să pregătească un decor de poveste, cu multe lumânări aprinse și să vizioneze cea mai frumoasă zi din viața lor. Vedeta a împărtășit imagini în mediul online, ba mai mult, a scris și un mesaj impresionant, pe care i l-a dedicat partenerului ei.

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„La mulți ani nouă! 9.09, azi facem 9 ani de la nunta noastră! Anul acesta însă nu ne prinde unul lângă altul, nici măcar în aceeași țară, așa că am sărbătorit în avans și ne-am uitat înapoi la cea mai frumoasă petrecere pe care am dat-o vreodată. S-a dansat până la răsărit. Pe bune. A fost WOW! Și acum să vorbim despre teroarea tuturor bărbaților: dansul mirilor. Efectiv, nu ai cum! Comentariile noastre fac tot deliciul, așa că le-am lăsat special, să vă distrați și voi. *Miu a fost și la nuntă și e pe sub masă, o să îl vedeți. 9 ani. Și parcă a fost ieri. La mulți ani nouă!”, a scris Alexia Țalavutis pe Instagram.

Când Alex Fotea era în Thailanda pentru filmările Insula Iubirii, Alexia a mers și ea acolo. Ea a mărturisit că au vizionat împreună ultimul bonfire, așa cum au făcut-o de fiecare dată. La acel moment, vedeta i-a declarat iubirea.

„La ultimul bonfire ne-a prins răsăritul, a devenit deja o tradiție. E noaptea aia în care timpul nu mai contează, în care oboseala se amestecă cu adrenalina și energia oamenilor din jur”, a relatat ea.

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