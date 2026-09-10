Fulgy de la Clejani, la un pas de închisoare? Ziua de 28 septembrie e decisivă

Fulgy de la Clejani încearcă să găsească o soluție pentru amenda penală care, dacă nu este achitată, acesta riscă să ajungă la închisoare. După condamnarea primită pentru conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe, a deschis un nou proces prin care solicită înlocuirea amenzii cu muncă în folosul comunității. Cererea sa urmează să fie analizată de instanță, iar primul termen este stabilit pentru 28 septembrie.

În urmă cu ceva timp, Fulgy a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 5.000 de lei și riscă să ajungă la închisoare dacă nu o va plăti. Sancțiunea a fost stabilită prin sistemul zilelor-amendă, fiind vorba despre 200 de zile-amendă, fiecare în valoare de 25 de lei.

Fulgy cere să facă muncă în folosul comunității

Deși avea posibilitatea să achite suma inclusiv în rate, Fulgy nu a plătit amenda în termenul stabilit. În aceste condiții, autoritățile au solicitat instanței înlocuirea pedepsei cu închisoarea, ceea ce ar putea însemna 200 de zile de detenție dacă sancțiunea nu este executată în alt mod.

Pe numele său real, Dan-Constantin-Fulgeraș Manole, alias Fulgy de la Clejani încearcă acum să evite această variantă și urmărește, totodată, să scape de amenda penală care îi rămâne în cazier. Prin noua acțiune depusă la Judecătoria Sectorului 3 și cere ca pedeapsa financiară să fie înlocuită cu prestarea unei activități neremunerate în folosul comunității.

Solicitarea vine în contextul în care neplata unei amenzi penale poate avea consecințe importante. Instanța urmează să analizeze situația lui Fulgy și să decidă dacă cererea privind schimbarea modalității de executare a pedepsei poate fi admisă.

Rămâne de văzut ce hotărâre va lua judecătorul la termenul din 28 septembrie și dacă Fulgy va putea evita astfel riscul de a ajunge în spatele gratiilor.

În trecut, numele lui Fulgy a fost implicat și în alte situații controversate. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a ajuns iar în atenția publică după ce a fost oprit în trafic, iar ulterior cazul său a ajuns în instanță.

CITEȘTE ȘI: Ramona de la Clejani, în doliu! A murit fostul soț și tatăl fetițelor sale

Dani Mocanu, ”șef de penitenciar” la Jilava. Cu ce se ocupă zi de zi