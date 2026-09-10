O influenceriță de 24 de ani a murit după ce a făcut trendul „mukbang” de pe TikTok. Ce au descoperit medicii

Pe rețelele sociale, o anumită categorie de utilizatori a transformat actul de a mânca într-un spectacol global. Postările legate de mâncare s-au impus ca unul dintre principalele genuri de divertisment. Consumul alimentar extrem și performativ a adus moartea unei tinere influencerițe de 24 de ani, cunoscută online sub numele de „Ganfan Yingying”.

Tânăra de origine chineză a murit pe 17 august din cauza unor complicații grave de sănătate asociate consumului excesiv și extrem de alimente. Decesul a fost anunțat abia pe 7 septembrie, când urmăritorii săi au observat absența sa din timpul sesiunilor live. Cu doar trei zile înainte de moartea sa, Yingying a postat un ultim videoclip direct de pe patul de spital, adresându-se celor 1,2 milioane de fani.

Influencerița de 24 de ani a ajuns de urgență la spital

Ea a fost transportată de urgență la camera de gardă cu niveluri periculos de scăzute ale potasiului. Cu această ocazie, le-a transmis fanilor un semnal de alarmă, explicând că presiunea de a menține un trafic ridicat, de a promova produse și de a genera venituri din transmisiuni live a determinat-o să adopte comportamente care i-au pus viața în pericol. Cum a fost în cazul unei transmisiuni în care a consumat nu mai puțin de 60 de ouă.

„Poate părea plin de farmec la suprafață, dar în culise trebuie să mănânci toată noaptea. Banii sunt importanți, dar sănătatea este întotdeauna pe primul loc, așa că vă rog să aveți grijă de corpurile voastre”, le-a spus tânăra urmăritorilor săi.

Tânăra influenceriță ar fi consumat cantități uriașe de alimente în timpul filmărilor, iar pentru asta și-ar fi provocat adesea vărsături. Fenomenul „mukbang” (n.r mâncatul extrem și performativ) se referă la consumul voluntar și deliberat de cantități mari de alimente în scopul divertismentului, fiind în prezent unul dintre principalele genuri de divertisment în rândul influencerilor din întreaga lume.

Cum a apărut fenomenul „Mukbang”

Mukbang-urile au devenit virale pe TikTok în anii 2020, după ce și-au lăsat amprenta pe canalele americane de YouTube, unde limitele de durată mai scurte ale videoclipurilor îi obliga pe creatorii de conținut de pe TikTok să consume cantități mari de mâncare într-un interval de timp mai scurt.

Potrivit celor mai recente studii din Japonia, consumul alimentar extrem performativ pare adesea distinct de tulburările alimentare clinice, deoarece poate să nu prezinte suferința subiectivă sau pierderea controlului necesare pentru diagnostic. Cu toate acestea, această fațadă performativă poate ascunde vulnerabilități grave, inclusiv tulburarea de alimentație compulsivă și bulimia nervoasă nediagnosticate.

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