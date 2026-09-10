Frații Tate rămân la închisoare în SUA. Marea Britanie a cerut extrădarea

Andrew și Tristan Tate rămân în detenție în Statele Unite, în timp ce autoritățile analizează solicitarea venită din partea Marii Britanii. În perioada următoare urmează să se stabilească dacă cei doi vor fi extrădați în Regatul Unit, unde sunt vizate acuzațiile formulate împotriva lor. Judecătorii au considerat că există un risc semnificativ ca cei doi frați să părăsească teritoriul american și să evite procedurile judiciare.

Procurorii au susținut că Andrew și Tristan Tate au legături importante în afara Statelor Unite, în timp ce relațiile lor cu această țară nu ar fi suficient de puternice pentru a garanta că se vor prezenta în fața autorităților. În plus, în dosar au fost menționate și suspiciuni potrivit cărora cei doi ar putea încerca să influențeze martori dacă ar fi puși în libertate.

Frații Tate au fost arestați în lune iulie

Frații Tate se află în custodia americană din luna iulie, după ce autoritățile britanice au anunțat extinderea acuzațiilor formulate împotriva lor și au solicitat extrădarea. Marea Britanie trebuie să înainteze documentația completă pentru procedura de extrădare până la 16 septembrie.

În Regatul Unit, cei doi se confruntă cu 59 de capete de acuzare, printre care se numără acuzații de viol, trafic în scopul exploatării sexuale și infracțiuni referitoare la imagini indecente cu un minor. Dintre acestea, 38 au fost adăugate în luna iulie și vizează presupuse fapte care ar fi avut loc între 2010 și 2017.

Situația juridică a fraților Tate este complicată și în România, unde au fost cercetați în mai multe dosare pentru infracțiuni grave. Cei doi au negat constant acuzațiile care le-au fost aduse.

Apărarea a cerut eliberarea lor pe cauțiune, argumentând că nu există motive pentru a considera că reprezintă un pericol pentru comunitate sau că ar intenționa să fugă. Avocații au invocat inclusiv faptul că frații au respectat condițiile impuse de autorități în procedurile anterioare.

Judecătoarea Lauren Louis a apreciat însă că riscul de fugă nu a fost înlăturat. Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție cel puțin până la următoarele etape ale procedurii de extrădare, care ar putea dura o perioadă considerabilă.

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