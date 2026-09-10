Giorgos Mazonakis a murit. Artistul grec avea 54 de ani

Giorgos Mazonakis a murit. Artistul grec avea 54 de ani
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Giorgos Mazonakis/ sursa foto: social media
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Giorgos Mazonakis, un artist grec, a murit la vârsta de doar 54 de ani. Cântărețul s-a stins pe patul de spital, după ce a suferit un infarct miocardic. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Este doliu în lumea artistică din Grecia. Giorgos Mazonakis, cunoscut și apreciat chiar și de români, a murit la vârsta de 54 de ani. Acesta a suferit un infarct miocardic în urmă cu ceva timp.

Artistul avea programare pentru o ședință de terapie la o clinică din Kolonaki, iar atunci s-a produs tragedia. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el, astfel că au constatat decesul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani

În timp ce se afla la clinică, artistul a suferit un infarct miocardic. Personalul clinicii a apelat la urgențe și a solicitat un echipaj de ambulanță. La fața locului s-au deplasat mai mulți medici de la Spitalul Elpis din Atena și au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul.

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De asemenea, polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili cu exactitate dacă Giorgos Mazonakisputea fi salvat și dacă personalul medical al clinicii a chemat ajutoare în timp util. Mai mult decât atât, contextul în care a murit artistul urmează să fie stabilit de ancheta aflată în desfășurare.

Ministrul Sănătății a precizat că artistul a suferit infarctul miocardic în urma unei proceduri de plasmafereză. Totodată, clinica în care era internat funcționa cu o autorizație de clinică de patologie.

Cine a fost Giorgos Mazonakis

Giorgos Mazonakis a murit/ sursa foto: social media

Giorgos Mazonakis a murit/ sursa foto: social media

Giorgos Mazonakis  s-a născut în Grecia și a copilărit în Pireu. La începutul carierei sale, a cântat într-un restaurant din Patra, iar la un moment dat a semnat cu o casă de discuri. El a susținut concerte în diverse locuri, dar și pentru comunitățile grecești din Germania, Australia și Statele Unite, inclusiv în New York, New Jersey, Atlantic City și Chicago.

Artistul a devenit cunoscut și apreciat în România, astfel că piesele sale de succes, precum To Gucci Forema, Koita Na Mathaineis sau Mou Leipeis, răsună și astăzi la petrecerile românilor.

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