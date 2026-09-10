Giorgos Mazonakis a murit. Artistul grec avea 54 de ani

Giorgos Mazonakis, un artist grec, a murit la vârsta de doar 54 de ani. Cântărețul s-a stins pe patul de spital, după ce a suferit un infarct miocardic. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Este doliu în lumea artistică din Grecia. Giorgos Mazonakis, cunoscut și apreciat chiar și de români, a murit la vârsta de 54 de ani. Acesta a suferit un infarct miocardic în urmă cu ceva timp.

Artistul avea programare pentru o ședință de terapie la o clinică din Kolonaki, iar atunci s-a produs tragedia. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el, astfel că au constatat decesul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani

În timp ce se afla la clinică, artistul a suferit un infarct miocardic. Personalul clinicii a apelat la urgențe și a solicitat un echipaj de ambulanță. La fața locului s-au deplasat mai mulți medici de la Spitalul Elpis din Atena și au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul.

De asemenea, polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili cu exactitate dacă Giorgos Mazonakisputea fi salvat și dacă personalul medical al clinicii a chemat ajutoare în timp util. Mai mult decât atât, contextul în care a murit artistul urmează să fie stabilit de ancheta aflată în desfășurare.

Ministrul Sănătății a precizat că artistul a suferit infarctul miocardic în urma unei proceduri de plasmafereză. Totodată, clinica în care era internat funcționa cu o autorizație de clinică de patologie.

Cine a fost Giorgos Mazonakis

Giorgos Mazonakis s-a născut în Grecia și a copilărit în Pireu. La începutul carierei sale, a cântat într-un restaurant din Patra, iar la un moment dat a semnat cu o casă de discuri. El a susținut concerte în diverse locuri, dar și pentru comunitățile grecești din Germania, Australia și Statele Unite, inclusiv în New York, New Jersey, Atlantic City și Chicago.

Artistul a devenit cunoscut și apreciat în România, astfel că piesele sale de succes, precum To Gucci Forema, Koita Na Mathaineis sau Mou Leipeis, răsună și astăzi la petrecerile românilor.

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