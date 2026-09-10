El este Cosmin Nicholas Bodran, tânărul de 25 de ani care a murit în urma unui infarct. Urma să devină medic

El este Cosmin Nicholas Bodran, tânărul de 25 de ani care a murit în urma unui infarct. Urma să devină medic
Cosmin Nicholas Bodran a murit la 25 de ani / Sursa foto: Social media
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O tragedie cumplită a lovit comunitatea medicală din Timișoara. Un tânăr de doar 25 de ani și-a pierdut viața în urma unui infarct, chiar în perioada în care se pregătea să încheie unul dintre cele mai importante capitole ale vieții sale. Cosmin Nicholas Bodran, originar din Sighetu Marmației, absolvise Facultatea de Medicină și urma să participe la festivitatea de absolvire alături de colegii săi.

Echipajele medicale au intervenit și au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, inima tânărului nu a mai putut fi repornită. Medicii au fost nevoiți să constate decesul absolventuluiîn urma infarctului.

Cosmin Nicholas Bodran a murit la 25 de ani

Vestea morții sale a provocat un șoc în rândul colegilor, profesorilor și prietenilor de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. După șase ani dedicați studiului medicinei și pregătirii pentru profesia în care urma să salveze vieți, tânărul s-a stins înainte de a-și vedea visul dus până la capăt.

În semn de respect, mai mulți colegi, cadre didactice și apropiați s-au adunat în fața clădirii Medicină 1 din Piața Eftimie Murgu. Locul a fost transformat într-un spațiu de reculegere, unde au fost depuse flori și coroane, iar zeci de lumânări au fost aprinse în memoria celui care urma să devină medic.

Sursa foto: Facebook

Pentru cei care l-au cunoscut, perioada care trebuia să fie una de sărbătoare s-a transformat într-un moment de profundă tristețe. Colegii săi se pregăteau să marcheze împreună absolvirea facultății, însă acum sunt nevoiți să își ia rămas-bun de la unul dintre ei.

Trupul neînsuflețit al lui Cosmin Nicholas Bodran va fi condus pe ultimul drum în zilele următoare. Parastasul este programat pentru vineri, 11 septembrie 2026, iar slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, la Capela Greco-Catolică Tisa.

„Cu profundă durere în suflet, vă anunțăm că vineri, 11 septembrie 2026, la ora 18:30, va avea loc Parastasul pentru servu lui Dumnezeu, Cosmin Nicholas.
Sâmbătă, 12 septembrie 2026, la ora 13:00, va avea loc Oficiul înmormântării, la Capela Greco-Catolică Tisa!
Îl încredințăm pe Cosmin milostivirii lui Dumnezeu, cu rugăciunea ca Domnul să-i dăruiască odihnă veșnică și lumină fără de sfârșit.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul unui apropiat pe rețelele de socializare.

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