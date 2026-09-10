Costeluș de la Clejani și-a pus în cuvinte propriul sfârșit: ”Nu cred că mai trăiesc anul ăsta”

Costeluș de la Clejani în timpul unui podcast. sursă foto: captură video You Tube
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Costeluș de la Clejani a murit după ce a suferit o infecție severă la un picior. A fost operat de două ori, însă o septicemie severă i-a afectat organele, iar inima i-a cedat la doar 44 de ani. Înainte să ajungă pe mâinile medicilor, în timpul live-urilor sale de pe TikTok – datorită cărora a devenit cunoscut în mediul online – acesta și-a pus în cuvinte propriul sfârșit. 

Costeluș de la Clejani s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Potrivit familiei sale, în ultimele luni, tiktokerul se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. El a ajuns de urgență în sala de operații de la Spitalul Universitar din București din cauza unei infecții la un picior.

Din păcate, după prima intervenție chirurgicală, infecția s-a transformat în septicemie, iar medicii au decis să efectueze o a doua operație, însă starea sa de sănătate se degrada de la o oră la alta. Sâmbătă, 5 septembrie, Costeluș de la Clejani a încetat din viață.

Costeluș de la Clejani a simțit că nu mai are mult de trăit

Datorită conținutului său de pe rețelele sociale, el a devenit extrem de cunoscut, atrăgând un număr impresionant de oameni în comunitatea sa. Vestea morții sale la doar 44 de ani a șocat mediul online, cu atât mai mult cu cât el și-a presimțit sfârșitul. Într-unul dintre live-urile sale, el se confesa unui urmăritor că simte că nu mai are mult de trăit: „Fumez prea mult și nu cred că mai trăiesc anul ăsta, mă crezi? Sunt prea supărat și fumez prea mult”, spunea Costeluș de la Clejani într-o postare recentă de pe TikTok.

Cu un trecut marcat de numeroase probleme cu legea, pentru a sta cât mai departe de infracțiuni, Costeluș de la Clejani s-a refugiat în TikTok. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fratele lui Costeluș a vorbit despre copilăria dificilă și încercările prin care a trecut de-a lungul vieții sale.

„A avut o problemă când era mic, când avea 14 ani. A greșit, s-a bătut cu cineva. Viața lui a fost numai în penitenciar de atunci. Dar a fost eliberat, s-a maturizat, a conștientizat că nu a fost bine. A venit acasă, s-a apucat de cu totul și cu totul altceva.

El, de când a fost eliberat, nu a mai făcut vreo prostie. Nu mai exista pentru el așa ceva. TikTok-ul i-a salvat viața, pentru că nu avea de ales.”, a spus Cristi, fratele lui Costeluș, în emisiunea lui Dan Capatos.

CITEȘTE ȘI: Ultimele imagini cu Costeluş de la Clejani în viață, pe patul de spital: „Nu mi-a făcut bine”

Ce a apărut la priveghiul lui Costeluș de la Clejani? Tabloul special făcut de apropiați

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cine este Florina Grozavu de la Masterchef. Drama prin care a trecut concurenta de la Pro TV
Cine este Florina Grozavu de la Masterchef. Drama prin care a trecut concurenta de la Pro TV
Frații Tate rămân la închisoare în SUA. Marea Britanie a cerut extrădarea
Frații Tate rămân la închisoare în SUA. Marea Britanie a cerut extrădarea
Haos în stația de metrou Ștefan cel Mare. O tânără de 24 de ani a fost lovită de tren
Haos în stația de metrou Ștefan cel Mare. O tânără de 24 de ani a fost lovită de tren
El este Cosmin Nicholas Bodran, tânărul de 25 de ani care a murit în urma unui infarct. Urma să devină medic
El este Cosmin Nicholas Bodran, tânărul de 25 de ani care a murit în urma unui infarct. Urma să devină medic
Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial
Cristi Chivu, „taxat” de Judecătorul Sportiv din Italia după Inter-Napoli, 3-2. Ce scrie în comunicatul oficial
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Un obicei alimentar destul de comun ar putea tripla riscul de cancer esofagian. Rezultatele unui studiu Oxford
Digi24
Un obicei alimentar destul de comun ar putea tripla riscul de cancer esofagian. Rezultatele unui studiu Oxford
FOTO: Actrița FIERBINTE din „Euphoria” într-o reclamă sportivă. Ipostaze PROVOCATOARE
Mediafax
FOTO: Actrița FIERBINTE din „Euphoria” într-o reclamă sportivă. Ipostaze PROVOCATOARE
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”
Click.ro
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Promotor.ro
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
Gandul.ro
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani”
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.