Costeluș de la Clejani și-a pus în cuvinte propriul sfârșit: ”Nu cred că mai trăiesc anul ăsta”

Costeluș de la Clejani a murit după ce a suferit o infecție severă la un picior. A fost operat de două ori, însă o septicemie severă i-a afectat organele, iar inima i-a cedat la doar 44 de ani. Înainte să ajungă pe mâinile medicilor, în timpul live-urilor sale de pe TikTok – datorită cărora a devenit cunoscut în mediul online – acesta și-a pus în cuvinte propriul sfârșit.

Costeluș de la Clejani s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Potrivit familiei sale, în ultimele luni, tiktokerul se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. El a ajuns de urgență în sala de operații de la Spitalul Universitar din București din cauza unei infecții la un picior.

Din păcate, după prima intervenție chirurgicală, infecția s-a transformat în septicemie, iar medicii au decis să efectueze o a doua operație, însă starea sa de sănătate se degrada de la o oră la alta. Sâmbătă, 5 septembrie, Costeluș de la Clejani a încetat din viață.

Costeluș de la Clejani a simțit că nu mai are mult de trăit

Datorită conținutului său de pe rețelele sociale, el a devenit extrem de cunoscut, atrăgând un număr impresionant de oameni în comunitatea sa. Vestea morții sale la doar 44 de ani a șocat mediul online, cu atât mai mult cu cât el și-a presimțit sfârșitul. Într-unul dintre live-urile sale, el se confesa unui urmăritor că simte că nu mai are mult de trăit: „Fumez prea mult și nu cred că mai trăiesc anul ăsta, mă crezi? Sunt prea supărat și fumez prea mult”, spunea Costeluș de la Clejani într-o postare recentă de pe TikTok.

Cu un trecut marcat de numeroase probleme cu legea, pentru a sta cât mai departe de infracțiuni, Costeluș de la Clejani s-a refugiat în TikTok. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fratele lui Costeluș a vorbit despre copilăria dificilă și încercările prin care a trecut de-a lungul vieții sale.

„A avut o problemă când era mic, când avea 14 ani. A greșit, s-a bătut cu cineva. Viața lui a fost numai în penitenciar de atunci. Dar a fost eliberat, s-a maturizat, a conștientizat că nu a fost bine. A venit acasă, s-a apucat de cu totul și cu totul altceva. El, de când a fost eliberat, nu a mai făcut vreo prostie. Nu mai exista pentru el așa ceva. TikTok-ul i-a salvat viața, pentru că nu avea de ales.”, a spus Cristi, fratele lui Costeluș, în emisiunea lui Dan Capatos.

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