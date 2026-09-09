Costeluș de la Clejani și-a presimțit moartea?! Ce i-a spus fratelui său înainte de operație: ”Ultima oară când ne-am văzut a fost seara”

Cristi, fratele lui Costeluș de la Clejani, mărturii sfâșietoare
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După ce scandalul a trecut, familia lui Costeluș de la Clejani a putut să recupereze trupul acestuia de la Insitutul de Medicină Legală. Acesta a fost adus acasă, unde familia îndurerată a organizat un priveghi, unde cei care l-au iubit pe Costeluș îi pot fi alături în ultimele momente și îi pot aduce un omagiu. Cristi, fratele acestuia, a făcut dezvăluiri dureroase despre ultimele zile ale acestuia. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Înainte să devină cunoscut pe TikTok, Costeluș a avut o viață extrem de tumultuoasă. Fratele său a povestit despre perioada petrecută în penitenciare și despre schimbarea lui după eliberare. Vezi emisiunea integrală aici!

„A avut o problemă când era mic, când avea 14 ani. A greșit, s-a bătut cu cineva. Viața lui a fost numai în penitenciar de atunci. Dar a fost eliberat, s-a maturizat, a conștientizat că nu a fost bine. A venit acasă, s-a apucat de cu totul și cu totul altceva. El, de când a fost eliberat, nu a mai făcut vreo prostie. Nu mai exista pentru el așa ceva. TikTok-ul i-a salvat viața, pentru că nu avea de ales.”

Familia, ținută la ușa Institutului de Medicină Legală

Cristi a povestit și momentul în care familia a mers să ridice trupul lui Costeluș. Familia fusese anunțată că poate face acest lucru, însă situația s-a schimbat la fața locului.

„Am primit un anunț cu o seară înainte, luni seara, de la cei de la servicii funerare. Au zis să mergem a doua zi să luăm trupul. Când am ajuns acolo, ne-au spus că ei nu au oameni să facă autopsia și că sunt și ei în protest. Noi credem că, chemându-ne cu o zi înainte să venim să luăm trupul fratelui meu, a fost o strategie de marketing, ca protestul lor să fie auzit la nivel de țară. Era normal și corect să coboare un medic, să ne spună: «Băieți, uitați care e treaba, nu puteți să îl luați astăzi». Înțelegeam și noi. Vă dați seama că nu eram porci, înțelegeam și noi și ne retrăgeam acasă.”

Ulterior, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție.

„Ne-am pomenit cu câteva mașini, câteva echipaje de poliție care au început să ne legitimeze. Oamenii s-au comportat cum trebuie, n-au făcut abuz. Am dat datele fiecare, care am fost acolo, și cam atât a fost.”

Costeluș știa că moartea se apropie?

Cea mai emoționantă parte a mărturiei vine din ultimele discuții dintre cei doi frați. Cristi spune că a mers să-l viziteze pe Costeluș în perioada internării. Înaintea celei de-a doua operații, acesta i-ar fi spus că simte că nu va mai rezista.

„Eu am avut o legătură cu el cât a fost internat. Îmi spunea întruna că mă iubește. Mai punea pe cineva să mă sune să îmi spună că mă iubește mult. Ultima oară când ne-am văzut a fost seara, la șapte. Vorbim despre prima operație. Când îl pregăteau de a doua operație, mi-a spus că mă iubește mult și că el n-o să mai reziste. Vă dați seama că și credeam, și nu credeam. L-am îmbărbătat. I-am spus să nu fie așa, că merge la spital doar să fie pansat, nu pentru operație a doua oară.”

Costeluș a murit după ce infecția de la picior s-a extins, iar septicemia i-a afectat organismul. Cristi spune că familia nu vrea să lanseze acuzații înaintea unei concluzii medicale. Totuși, fratele lui Costeluș lasă deschisă posibilitatea unor demersuri ulterioare.

„Nu vreau să aduc niciun fel de acuzații până ce un specialist verifică diagnosticul. Se fac cercetări. N-am făcut nimic, pentru că durerea este prea mare. Nu stăm de asta. O să fie timp și pentru asta. Dacă se găsește cineva vinovat, o să răspundă. Dacă nu, și-a murit pe cale naturală…”

Mama lui Costeluș nu știe că fiul ei a murit

Un alt detaliu sfâșietor este situația mamei fraților. Femeia este bolnavă, iar familia încearcă să o protejeze de vestea devastatoare.

„Nu vrem să facem mai mult rău familiei decât este acum. Ne pare rău, știm că este copilul ei. Dar nici nu putem. Nu suportăm și al doilea deces în familie. Nu știu dacă o să-i spunem. O să ne asumăm noi păcatele astea.”

Costeluș va fi condus pe ultimul drum în următoarele zile, înconjurat de familie și apropiați.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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