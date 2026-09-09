Marian Grozavu, pe punctul de a face o tranzacție care îi va umple conturile cu bani: ”O să iau undeva la vreo 300.000 de euro”

Marian Grozavu pregătește o tranzacție spectaculoasă în zona imobiliară din București. Omul de afaceri este implicat în vânzarea unei clădiri de birouri din Pipera. Tranzacția se ridică la o sumă impresionantă, iar actele au început deja să fie semnate. Invitat la Dan Capatos Show, Marian Grozavu a dezvăluit cât urmează să încaseze din afacere. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Marian Grozavu a declarat că imobilul este promovat pentru vânzare în această perioadă. Clădirea aparține unor oameni importanți din mediul de afaceri, care ar urma să vândă proprietatea unui fond internațional de investiții. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu, în cercul meu de oameni, am niște oameni destul de influenți. Adică oameni foarte cunoscuți în mediul de afaceri. Sunt politicieni și unii dintre ei au niște monstruozități de clădiri de birouri extraordinare prin Pipera, pe acolo.”

Fondul de investiții vine cu bani din trei țări

Potrivit omului de afaceri, cumpărătorul este un fond internațional de investiții. Fondul ar avea capital provenit din Anglia, Elveția și Tokyo, iar investitorii caută clădiri care produc deja bani din chirii.

„Este un fond de investiții din trei țări, Anglia, Elveția și Tokyo, unde aduc o infuzie de capital. Ei investesc în clădiri care au randament și, de obicei, caută clădiri de birouri. Vorbim de zeci, 10-15 milioane, câteodată, pentru că ei produc bani din chiriile care sunt deja. De exemplu, la această tranzacție, că deja au început să se semneze actele, totul este în derulare, eu o să iau undeva la vreo 300.000 de euro.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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