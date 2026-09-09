Drona care a intrat în spațiul aerian al României, la un pas să lovească avionul în care se afla Zelenski

Drona care a intrat în spațiul aerian al României, la un pas să lovească avionul în care se afla Zelenski
Zelenski, ținta dronei care a pătruns pe teritoriul României
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marți, 8 septembrie, o dronă de tip Shared a traversat Republica Moldova, iar apoi a pătruns pe teritoriul României. Aceasta ar fi fost foarte aproape de avionul în care se afla președintele Zelenski. Incidentul a fost confirmat de premierul Norvegiei Jonas Gahr Støre.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, decola marți, 8 septembrie, spre Oslo, acolo unde urma să participe la funerariile regelui Harald al V-lea. În cursul vizitei, oficialul avea în plan să discute cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, despre apărarea aeriană a Ucrainei.

Numai că în timpul decolării, o dronă de tip Shared a traversat Republica Moldova, a pătruns și pe teritoriul țării noastre, dar era foarte aproape și de avionul președintelui ucrainean. Acest fapt a stârnit panică în rândul populației și nu numai. Incidentul a fost confirmat în cursul zilei de miercuri, 9 septembrie, de premierul din Norvegia.

Drona care a intrat pe teritoriul României era aproape de avionul lui Zelenski

Jonas Gahr Støre, premierul Norvegiei a explicat miercuri, 9 septembrie, că avionul în care se afla Zelenski a fost aproape lovit de drona care a ajuns atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe cel al țării noastre.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce urma să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, pentru postul public NRK, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, autoritățile nu au confirmat că drona l-ar fi vizat în mod direct pe președintele Ucrainei. Evenimentul a stârnit panică în rândul populației. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținta aeriană a fost detectată prima dată la ora 16:33, la vest de Chișinău. Tot atunci, localnicii au primit mesaj de atenționare prin Ro-Alert. La ora 16:37, drona a pătruns pe teritoriul țării noastre, la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Iași.

Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat la ora 16:39 pentru monitorizare. Ulterior, la ora 16:48, drona se afla la aproximativ 18 kilometri de Roman, astfel că alerta s-a extins și în alte orașe. La ora 17:02, contactul radar a fost oprit. În urma incidentului, aeroportul din Chișinău a fost blocat temporar.

VEZI ȘI: Imagini de război la granița cu România. Locuitorii din Tulcea au surprins atacul rușilor asupra Ucrainei

Avion militar, prăbușit în Grecia. Tragedia a avut loc în timpul unui show aerian

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Marymar, mesaj sfâșietor după moartea lui Pablito: ”Ai fost un luptător până la capăt!”
Marymar, mesaj sfâșietor după moartea lui Pablito: ”Ai fost un luptător până la capăt!”
Înainte să cumperi ouă, uită-te la acest cod. Ce reprezintă cifrele 0,1, 2 și 3 de pe coajă
Înainte să cumperi ouă, uită-te la acest cod. Ce reprezintă cifrele 0,1, 2 și 3 de pe coajă
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 10 septembrie, de la ora 19.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 10 septembrie, de la ora 19.00
Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă!
Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 10 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Mihaela Ceaușescu
Incident grav la Chișinău! Avionul lui Zelenski, la un pas să fie LOVIT de o dronă
Mediafax
Incident grav la Chișinău! Avionul lui Zelenski, la un pas să fie LOVIT de o dronă
În 2008, Spania a umplut o mină de cărbune adâncă de 300 de metri cu 547 miliarde litri de apă. Patru ani mai târziu, „groapa” s-a transformat într-un lac artificial care acoperă 865 de hectare
Gandul.ro
În 2008, Spania a umplut o mină de cărbune adâncă de 300 de metri cu 547 miliarde litri de apă. Patru ani mai târziu, „groapa” s-a transformat într-un lac artificial care acoperă 865 de hectare
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Bendeac, ironie la adresa nostalgicilor care spun că era mai bine acum 35 de ani: „Le doresc să trăiască exact la calitatea vieții de atunci”
Adevarul
Bendeac, ironie la adresa nostalgicilor care spun că era mai bine acum 35 de ani: „Le doresc să trăiască exact la calitatea vieții de atunci”
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
Digi24
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
A șters WhatsApp și a provocat un scandal de UN MILION de euro! Ce s-a întâmplat la o companie din România
Mediafax
A șters WhatsApp și a provocat un scandal de UN MILION de euro! Ce s-a întâmplat la o companie din România
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă
Click.ro
Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
În 2008, Spania a umplut o mină de cărbune adâncă de 300 de metri cu 547 miliarde litri de apă. Patru ani mai târziu, „groapa” s-a transformat într-un lac artificial care acoperă 865 de hectare
Gandul.ro
În 2008, Spania a umplut o mină de cărbune adâncă de 300 de metri cu 547 miliarde litri de apă. Patru ani mai târziu, „groapa” s-a transformat într-un lac artificial care acoperă 865 de hectare
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.