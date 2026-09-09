Drona care a intrat în spațiul aerian al României, la un pas să lovească avionul în care se afla Zelenski

Marți, 8 septembrie, o dronă de tip Shared a traversat Republica Moldova, iar apoi a pătruns pe teritoriul României. Aceasta ar fi fost foarte aproape de avionul în care se afla președintele Zelenski. Incidentul a fost confirmat de premierul Norvegiei Jonas Gahr Støre.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, decola marți, 8 septembrie, spre Oslo, acolo unde urma să participe la funerariile regelui Harald al V-lea. În cursul vizitei, oficialul avea în plan să discute cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, despre apărarea aeriană a Ucrainei.

Numai că în timpul decolării, o dronă de tip Shared a traversat Republica Moldova, a pătruns și pe teritoriul țării noastre, dar era foarte aproape și de avionul președintelui ucrainean. Acest fapt a stârnit panică în rândul populației și nu numai. Incidentul a fost confirmat în cursul zilei de miercuri, 9 septembrie, de premierul din Norvegia.

Drona care a intrat pe teritoriul României era aproape de avionul lui Zelenski

Jonas Gahr Støre, premierul Norvegiei a explicat miercuri, 9 septembrie, că avionul în care se afla Zelenski a fost aproape lovit de drona care a ajuns atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe cel al țării noastre.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce urma să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, pentru postul public NRK, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, autoritățile nu au confirmat că drona l-ar fi vizat în mod direct pe președintele Ucrainei. Evenimentul a stârnit panică în rândul populației. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținta aeriană a fost detectată prima dată la ora 16:33, la vest de Chișinău. Tot atunci, localnicii au primit mesaj de atenționare prin Ro-Alert. La ora 16:37, drona a pătruns pe teritoriul țării noastre, la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Iași.

Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat la ora 16:39 pentru monitorizare. Ulterior, la ora 16:48, drona se afla la aproximativ 18 kilometri de Roman, astfel că alerta s-a extins și în alte orașe. La ora 17:02, contactul radar a fost oprit. În urma incidentului, aeroportul din Chișinău a fost blocat temporar.

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