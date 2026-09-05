Avion militar, prăbușit în Grecia. Tragedia a avut loc în timpul unui show aerian

Avion prăbușit în Atena/ sursa foto: captură video X
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Un avion militar s-a prăbușit în Grecia. Piloții făceau un show aerian, în fața unui public numeros. O anchetă este acum în plină desfășurare pentru a stabili cauza exactă a incidentului, dar și pentru a afla starea celor doi piloți aflați la bordul aeronavei.

Agenția greacă de știri ANA relatează că sâmbătă, 5 septembrie, în jurul după-amiezii, un avion militar de tip F4 Phantom s-a prăbușit. Incidentul s-a petrecut la o bază în apropierea Atenei. Acolo, publicul participa la un show aerian, numit „Athens Flying Week”.

Până în acest moment nu se cunosc detalii cu privire la starea celor doi piloți aflați la bordul aeronavei și nici circumstanțele producerii evenimentului nefericit.

Avion militar, prăbușit în Grecia

Avionul militar F4 Phantom decolase, iar la scurt timp a pierdut altitudine înainte de a se prăbuși. Totul s-a întâmplat sâmbătă, 5 septembrie, aproape de ora locală 15:00. Imediat după incident, s-a produs o explozie, urmată de un incendiu. Mii de spectatori se aflau la baza din apropierea Atenei pentru a asista la „Athens Flying Week”, fiind astfel martori la accident.

Evenimentul în cadrul căruia s-a produs tragedia se organizează anual. La fața locului s-a deplasat un elicopter al pompierilor pentru a stinge focul, conform postului de televiziune ERT. De asemenea, Ministrul Apărării, Nikos Dendias, urma să călătorească la Salonic pentru Târgul Internațional, moment special de neratat la începutul sezonului politic.

Cu toate acestea, el și-a anulat plecarea pentru a merge la locul incidentului. Acum, autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea exactă a filmului tragediei. Starea celor doi piloți nu este cunoscută.

Un avion de vânătoare aflat în misiune s-a prăbușit în Odesa

În urmă cu aproape o lună, în data de 10 august, un avion de vânătoare aflat în misiune s-a prăbușit în Odesa. Anunțul a fost făcut în jurul serii de Forțele Aeriene Ucrainene. În acest caz, pilotul a încercat să salveze aeronava, însă nu a mai putut fi stabilizată.

Pe de altă parte, bărbatul a reușit să se catapulteze în siguranță din avion chiar înainte de prăbușire. El a fost transportat la spital în vederea îngrijirilor medicale. S-a deschis, de asemenea, o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza incidentului.

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