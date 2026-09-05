Imagini surprinzătoare din Capitală! O fetiță a fost salvată de pe prima bandă a unui bulevard. Ce făcea mama

Imagini surprinzătoare în Capitală! Un copil de nici doi ani a fost surprins singur pe prima bandă a unui bulevard aglomerat din București. Acesta era nesupravegheat, iar mașinile treceau pe lângă el. Din fericire, copilul a fost observat de un scuterist, care a oprit și l-a dus pe trotuar, iar mai apoi i-a căutat mama.

O fetiță a fost găsită singură pe prima bandă a drumului, pe Șoseaua Mihai Bravu din București, în apropierea intersecției cu Bulevardul Ferdinand. Un bărbat care conducea un scuter a observat-o și a oprit imediat. Acesta a luat copilul în brațe și l-a dus în siguranță pe trotuar. Iar mai apoi a început să îi caute mama.

Imaginile surprinzătoare au fost imortalizate de un alt șofer și au devenit virale. Mai mult, potrivit martorilor, mama ar fi fost distrasă de telefon, în timp ce micuța se afla pe stradă.

Imaginile au devenit virale și au stârnit dezbateri puternice

Întreaga scenă a fost filmată și a devenit virală în mediul online. Mai mult, subiectul a stârnit ample dezbateri. Clipul viral a fost distribuit și de jurnalista Sonia Simionov.

„Eroul Zilei și „mama anului”. Un bărbat care circula pe scuter a găsit un copil pe prima bandă a unui bulevard din București. Felicitări salvatorului!”, a scris jurnalista, în dreptul imaginilor.

Întâmplarea a stârnit dezbateri puternice. Mulți au fost cei care au criticat-o pe mama copilului, însă au fost și alții care i-au luat apărarea și au povestit că au trecut prin situații similare.

„Felicitări domnului motociclist pentru intervenție! Având în vedere filmarea și faptul că minorul a fost găsit fără supraveghere părintească pe banda nr. 1 a unui drum public circulat intens, ar trebui sesizat DGASPC, Protecția Copilului, pentru o anchetă socială privind condițiile în care este crescut acel copil foarte mic și implicarea părinților în creșterea lui”, a spus unul dintre internauți. „Felicitări băiatului care a intervenit! Cât despre cei care se grăbesc să arunce cu roșii și să sugereze decăderea din drepturi, n-am aceeași părere. Am pățit și noi ca părinți ceva similar, pe o stradă puțin circulată: eu am crezut că stă copilul cu soția și am plecat să duc gunoiul. Soția a crezut că e cu mine copilul, dar el a venit după mine ieșind în stradă. Un șofer a oprit și a claxonat”, a replicat un altul.

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