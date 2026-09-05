Tzancă Uraganu, mesaj emoționant după moartea lui Costeluș de la Clejani. Ce a scris manelistul

Decesul lui Costeluș de la Clejani a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Cei care l-au cunoscut și care i-au fost apropiați au scris mesaje înduioșătoare. Printre ei se numără și Tzancă Uraganu.

Celebrul manelist este profund îndurerat de moartea lui Costeluș de la Clejani. Cei doi aveau o relație foarte apropiată, iar vestea că s-a stins din viață l-a determinat pe Tzancă Uraganu să scrie un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Tiktokerul a murit sâmbătă, 5 septembrie, iar anunțul a fost făcut public de nepoata acestuia. Bărbatul avea mai multe probleme de sănătate, care s-au agravat în ultimele săptămâni.

Tzancă Uraganu, mesaj emoționant după moartea lui Costeluș de la Clejani

La scurt timp după ce nepoata lui Costeluș de la Clejani a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare, Tzancă Uraganu i-a adus un omagiu. Cei doi au avut o relație apropiată și asta pentru că tiktokerul făcea parte din grupul de prieteni ai manelistului. Întristat de pierderea suferită, acesta a scris pe pagina sa de Facebook: ”Costeluș de la Clejani Dumnezeu să te ierte!”.

Postarea sa a adunat rapid reacții din partea fanilor, care au rămas surprinși de veste. Mai mult decât atât, Tzancă le-a răspuns celor care aveau incertitudini legate de moartea lui Costeluș de la Clejani.

„Nu cred” /„Glumești sau e adevărat?” /„Din ce cauză?” , sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat fanii.

De ce a murit Costeluș de la Clejani

Costeluș de la Clejani se confruntase cu probleme serioase de sănătate. La momentul decesului fusese internat în stare gravă la Spitalul Universitar de Urgență București. El a fost dus acolo din cauza stării în care se afla, în urma unei septicemii severe. Tiktokerul avea o infecție la picior, pe care a descoperit-o cu câteva luni în urmă, astfel că a suferit o primă intervenție chirurgicală.

Numai că infecția nu a putut fi stopată nici la a doua operație. Septicemia generalizată i-a provocat complicații la nivelul întregului organism, iar medicii nu au mai reușit să facă nimic pentru el. Nepoata acestuia a anunțat decesul în mediul online.

„Frumusețea mea, sufletul meu… Cum o să putem noi să trăim fără tine. Costelușul sufletului meu… m-ai distrus”, a scris ea.

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