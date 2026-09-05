Acuzații grave după moartea lui Costeluș de la Clejani: ”L-au lăsat să moară”

Moartea lui Costeluș de la Clejani a declanșat un val de revoltă și durere în familia acestuia, care acuză că tânărul ar fi fost tratat superficial și lăsat să se stingă fără ca cei dragi să fie informați sau lăsați să-l vadă.

Famlia lui a povestit pentru CANCAN.RO momentele de coșmar prin care au trecut în ultimele ore de viață ale lui Costeluș, descriind o situație pe care o consideră de neacceptat într-un spital din România.

Acuzații grave după moartea lui Costeluș de la Clejani

Familia susține că nu a fost anunțată de nimeni despre evoluția stării lui.

”Nu ne-a anunțat nimeni, noi dormeam de 2 zile aici și nu ne spunea nimeni nimic. Am ajuns la el abia după ce am sunat și am insistat că nu știm absolut nimic de el, am dat buzna, pentru că nu știam dacă și când îl operează. L-am dus la spital alaltăieri, a intrat direct în operație. Când a ieșit, ne-am rugat de toți asistenții să vorbim și noi cu un medic, ne-au zis să vedem dacă e de acord doamna doctor să discute. Într-un final, a ieșit la noi și ne-a zis că situația a fost gravă, că piciorul lui era distrus, dar că avea venele și artera principală bune și de aceea nu l-au amputat. Noi am fi acceptat și amputarea, numai ca el să trăiască, dar nu ne-a întrebat nimeni nimic.”

După prima operație, rudele povestesc că tânărul cerea apă în mod repetat, însă nu li s-a permis nici măcar să-i umezească buzele.

”După prima operație, ne-a cerut apă, săracul, continuu, nu ne-a lăsat nimeni măcar să-i umezim buzele. Noi credeam că e bine, doamna doctor ne-a spus că nu e chiar așa de grav cum se aștepta. Doar că n-au curățat tot și la câteva ore i s-a făcut din nou rău. Parcă simțea că se duce, îl suna pe Cristi (n.r. fratele lui), voia să-i spună că îl iubește mult.” Familia spune că starea lui s-a deteriorat rapid, iar medicii au decis o a doua intervenție chirurgicală. ”L-au operat a doua oară și pe noi ne-au trimis acasă. După două ore în care am tot sunat să cerem informații despre starea lui, mi s-a zis că nu e niciun medic la Terapie Intensivă care să ne ofere informații, simțeam că ceva nu e bine, și am plecat iar la spital.”

”L-au lăsat să moară”

Odată ajunși din nou la unitatea medicală, rudele au aflat că situația era critică.

”Acolo ni s-a zis că situația e foarte gravă, că noaptea este critică, că inima nu-i mai funcționează și că, cel mai probabil, nu își mai revine.” Cu toate acestea, familia nu a fost lăsată să-l vadă pe Costeluș, deși așteptau la ușă. ”Tot așteptam să intrăm să îl vedem, dar nu ni s-a permis. La ora 10 a intrat în stop, l-au resuscitat, dar nouă, care eram acolo, nu ne-a spus nimeni nimic. Au făcut rost de un număr de telefon, nu știu de unde, și au sunat acasă să anunțe că a murit.”

Rudele sunt devastate și acuză că tânărul a fost lăsat să moară singur, fără sprijinul familiei.

”A fost un băiat tânăr și l-au lăsat să moară ca un câine, fără familia care aștepta la ușă să-l vadă pentru ultima dată. Cum poți să spui că e bine după o operație și apoi să moară? De ce nu ai văzut din prima cât era de grav? Suntem terminați, îl plângem o familie întreagă.”, a declarat familia lui Costeluş de la Clejani pentru CANCAN.RO.

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