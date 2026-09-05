Acuzații grave după moartea lui Costeluș de la Clejani: ”L-au lăsat să moară”

Acuzații grave după moartea lui Costeluș de la Clejani: ”L-au lăsat să moară”
Costeluş de la Clejani. foto: Captură Youtube
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Moartea lui Costeluș de la Clejani a declanșat un val de revoltă și durere în familia acestuia, care acuză că tânărul ar fi fost tratat superficial și lăsat să se stingă fără ca cei dragi să fie informați sau lăsați să-l vadă.

Famlia lui a povestit pentru CANCAN.RO momentele de coșmar prin care au trecut în ultimele ore de viață ale lui Costeluș, descriind o situație pe care o consideră de neacceptat într-un spital din România.

Acuzații grave după moartea lui Costeluș de la Clejani

Familia susține că nu a fost anunțată de nimeni despre evoluția stării lui.

”Nu ne-a anunțat nimeni, noi dormeam de 2 zile aici și nu ne spunea nimeni nimic. Am ajuns la el abia după ce am sunat și am insistat că nu știm absolut nimic de el, am dat buzna, pentru că nu știam dacă și când îl operează. L-am dus la spital alaltăieri, a intrat direct în operație. Când a ieșit, ne-am rugat de toți asistenții să vorbim și noi cu un medic, ne-au zis să vedem dacă e de acord doamna doctor să discute. Într-un final, a ieșit la noi și ne-a zis că situația a fost gravă, că piciorul lui era distrus, dar că avea venele și artera principală bune și de aceea nu l-au amputat. Noi am fi acceptat și amputarea, numai ca el să trăiască, dar nu ne-a întrebat nimeni nimic.”

După prima operație, rudele povestesc că tânărul cerea apă în mod repetat, însă nu li s-a permis nici măcar să-i umezească buzele.

”După prima operație, ne-a cerut apă, săracul, continuu, nu ne-a lăsat nimeni măcar să-i umezim buzele. Noi credeam că e bine, doamna doctor ne-a spus că nu e chiar așa de grav cum se aștepta. Doar că n-au curățat tot și la câteva ore i s-a făcut din nou rău. Parcă simțea că se duce, îl suna pe Cristi (n.r. fratele lui), voia să-i spună că îl iubește mult.” Familia spune că starea lui s-a deteriorat rapid, iar medicii au decis o a doua intervenție chirurgicală. ”L-au operat a doua oară și pe noi ne-au trimis acasă. După două ore în care am tot sunat să cerem informații despre starea lui, mi s-a zis că nu e niciun medic la Terapie Intensivă care să ne ofere informații, simțeam că ceva nu e bine, și am plecat iar la spital.”

”L-au lăsat să moară”

Odată ajunși din nou la unitatea medicală, rudele au aflat că situația era critică.

”Acolo ni s-a zis că situația e foarte gravă, că noaptea este critică, că inima nu-i mai funcționează și că, cel mai probabil, nu își mai revine.” Cu toate acestea, familia nu a fost lăsată să-l vadă pe Costeluș, deși așteptau la ușă. ”Tot așteptam să intrăm să îl vedem, dar nu ni s-a permis. La ora 10 a intrat în stop, l-au resuscitat, dar nouă, care eram acolo, nu ne-a spus nimeni nimic. Au făcut rost de un număr de telefon, nu știu de unde, și au sunat acasă să anunțe că a murit.”

Rudele sunt devastate și acuză că tânărul a fost lăsat să moară singur, fără sprijinul familiei.

”A fost un băiat tânăr și l-au lăsat să moară ca un câine, fără familia care aștepta la ușă să-l vadă pentru ultima dată. Cum poți să spui că e bine după o operație și apoi să moară? De ce nu ai văzut din prima cât era de grav? Suntem terminați, îl plângem o familie întreagă.”, a declarat familia lui Costeluş de la Clejani pentru CANCAN.RO.

NU RATA: De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului

CITEŞTE ŞI: Costeluș de la Clejani a murit. Anunțul trist făcut de familie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
3.000 lei amendă în 2026, pentru elevii din România care fac această greșeală la școală
3.000 lei amendă în 2026, pentru elevii din România care fac această greșeală la școală
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Costeluș de la Clejani a murit. Anunțul trist făcut de familie
Costeluș de la Clejani a murit. Anunțul trist făcut de familie
Prințul Marco și Bianca Iotu au încălcat grav contractul cu Antena 1! Au încercat să șteargă dovezile, dar noi avem imaginile
Prințul Marco și Bianca Iotu au încălcat grav contractul cu Antena 1! Au încercat să șteargă dovezile, dar noi avem imaginile
BANC | La ora de religie, profesorul îl întreabă pe Bulă: „Câte porunci sunt?”
BANC | La ora de religie, profesorul îl întreabă pe Bulă: „Câte porunci sunt?”
Poveste incredibilă din America: I-a salvat viața când era copil, iar acum îi devine cumnată
Mediafax
Poveste incredibilă din America: I-a salvat viața când era copil, iar acum îi devine cumnată
După caniculă, vine toamna. Meteorologii au emis cod galben de vijelii în mai multe județe din România. Când se răcește vremea
Gandul.ro
După caniculă, vine toamna. Meteorologii au emis cod galben de vijelii în mai multe județe din România. Când se răcește vremea
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
Adevarul
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România. Cum vor reacționa SUA?
Digi24
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România. Cum vor reacționa SUA?
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Mediafax
Jocul copilăriei devenit Campionat Mondial: 400 de concurenți luptă pentru titlu
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani
Click.ro
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani
VIDEO O vloggeriță din Coreea promovează România pe rețelele sociale: „Pare de pe altă planetă"
Digi 24
VIDEO O vloggeriță din Coreea promovează România pe rețelele sociale: „Pare de pe altă planetă"
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie: Cum a pierdut America controlul și de ce lumea nu mai privește SUA ca lider absolut
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
După caniculă, vine toamna. Meteorologii au emis cod galben de vijelii în mai multe județe din România. Când se răcește vremea
Gandul.ro
După caniculă, vine toamna. Meteorologii au emis cod galben de vijelii în mai multe județe din România. Când se răcește vremea
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.