3.000 lei amendă în 2026, pentru elevii din România care fac această greșeală la școală

3.000 lei amendă în 2026, pentru elevii din România care fac această greșeală la școală
Elevi amendaţi
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Elevii care folosesc injurii, expresii vulgare sau gesturi obscene în incinta unei școli pot fi sancționați în 2026 cu amenzi ce ajung până la 3.000 de lei, potrivit prevederilor actuale din Legea 61/1991.

Autoritățile consideră astfel de comportamente ca fiind acte care tulbură ordinea publică și afectează demnitatea persoanelor, iar sancțiunile sunt aplicate pe loc de către polițiști.

3.000 lei amendă în 2026, pentru elevii din România care fac această greșeală la școală

Legea stabilește că limbajul vulgar, injuriile, jignirile sau gesturile obscene folosite în spații publice sunt contravenții și se pedepsesc cu amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei. Textul legal precizează că orice manifestare de acest tip, dacă provoacă indignarea cetățenilor sau afectează ordinea și liniștea publică, intră sub incidența sancțiunilor.

Amenzi pentru elevi

În cazul în care fapta are loc într-o instituție de învățământ, într-un spital, într-o instituție de ocrotire socială sau într-un mijloc de transport în comun, amenda crește automat, fiind încadrată între 1.000 și 3.000 de lei. Această circumstanță agravantă este aplicată inclusiv elevilor care folosesc un astfel de limbaj sau comportament în școală.

Pentru situațiile de recidivă, dacă aceeași persoană repetă fapta în decurs de 24 de ore de la prima constatare, sancțiunea urcă la valori între 5.000 și 6.000 de lei, iar autoritățile pot dispune și măsura muncii în folosul comunității.

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