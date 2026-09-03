Pentru foarte mulți șoferi români, verificarea mașinii înainte de plecarea la drum se rezumă la două elemente: farurile din față și stopurile din spate. Este reflexul clasic – aprinzi luminile, te uiți rapid în oglinzi, vezi că totul pare în regulă și pornești la drum.

Doar că legislația rutieră din România merge mult mai departe, iar un detaliu ignorat de majoritatea conducătorilor auto poate aduce o amendă între 330 și 495 de lei, chiar dacă restul sistemului de iluminare funcționează perfect.

495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal

Problema apare la un loc pe care puțini îl verifică: iluminarea plăcuței de înmatriculare din spate. Deplasarea pe drumurile publice cu un singur bec ars la număr reprezintă contravenție, chiar dacă celălalt bec funcționează. Legea nu lasă loc de interpretări, iar polițiștii rutieri sancționează frecvent această abatere, mai ales în timpul controalelor efectuate pe timp de noapte. În practică, șoferii sunt surprinși să afle că un detaliu atât de mic poate atrage o sancțiune din aceeași categorie cu alte defecțiuni mult mai vizibile.

Cadrul legal este clar și ferm. Art. 99 alin. (1) pct. 18 din OUG 195/2002, raportat la Regulamentul de aplicare, Art. 13, stabilește că reprezintă contravenție

„Conducerea unui vehicul ale cărui dispozitive de iluminare și semnalizare luminoasă sau de reglaj sunt defecte ori lipsesc.”

Textul este general, dar include explicit toate elementele de iluminare ale vehiculului, fără excepție. În această categorie intră și becurile care luminează plăcuța de înmatriculare, considerate obligatorii pentru vizibilitatea corectă a numărului pe timp de noapte.

Încadrarea este în Clasa I de sancțiuni, ceea ce înseamnă 2 – 3 puncte-amendă. Valoarea unui punct-amendă este 165 de lei, astfel că sancțiunea finală variază între 330 și 495 de lei. Pentru mulți șoferi, suma pare disproporționată în raport cu gravitatea percepută a faptei, însă legislația tratează uniform toate defecțiunile sistemului de iluminare, considerându-le esențiale pentru siguranța rutieră și pentru identificarea vehiculului.

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1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. 99% nici nu știu că este interzis