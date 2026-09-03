495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal

495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pentru foarte mulți șoferi români, verificarea mașinii înainte de plecarea la drum se rezumă la două elemente: farurile din față și stopurile din spate. Este reflexul clasic – aprinzi luminile, te uiți rapid în oglinzi, vezi că totul pare în regulă și pornești la drum.

Doar că legislația rutieră din România merge mult mai departe, iar un detaliu ignorat de majoritatea conducătorilor auto poate aduce o amendă între 330 și 495 de lei, chiar dacă restul sistemului de iluminare funcționează perfect.

495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal

Problema apare la un loc pe care puțini îl verifică: iluminarea plăcuței de înmatriculare din spate. Deplasarea pe drumurile publice cu un singur bec ars la număr reprezintă contravenție, chiar dacă celălalt bec funcționează. Legea nu lasă loc de interpretări, iar polițiștii rutieri sancționează frecvent această abatere, mai ales în timpul controalelor efectuate pe timp de noapte. În practică, șoferii sunt surprinși să afle că un detaliu atât de mic poate atrage o sancțiune din aceeași categorie cu alte defecțiuni mult mai vizibile.

Cadrul legal este clar și ferm. Art. 99 alin. (1) pct. 18 din OUG 195/2002, raportat la Regulamentul de aplicare, Art. 13, stabilește că reprezintă contravenție

„Conducerea unui vehicul ale cărui dispozitive de iluminare și semnalizare luminoasă sau de reglaj sunt defecte ori lipsesc.”

Textul este general, dar include explicit toate elementele de iluminare ale vehiculului, fără excepție. În această categorie intră și becurile care luminează plăcuța de înmatriculare, considerate obligatorii pentru vizibilitatea corectă a numărului pe timp de noapte.

Amenzi pentru şoferii care nu au plăcuţa auto iluminată

Încadrarea este în Clasa I de sancțiuni, ceea ce înseamnă 2 – 3 puncte-amendă. Valoarea unui punct-amendă este 165 de lei, astfel că sancțiunea finală variază între 330 și 495 de lei. Pentru mulți șoferi, suma pare disproporționată în raport cu gravitatea percepută a faptei, însă legislația tratează uniform toate defecțiunile sistemului de iluminare, considerându-le esențiale pentru siguranța rutieră și pentru identificarea vehiculului.

CITEŞTE ŞI: Șoferii din România, monitorizați de 400 de radare fixe. Pe ce drumuri vor fi instalate

1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. 99% nici nu știu că este interzis

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Nu scăpăm de căldură nici în septembrie. Ce arată prognoza pentru România
Nu scăpăm de căldură nici în septembrie. Ce arată prognoza pentru România
O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro. În timp ce soțul era disperat, ea era la hotel cu amantul
O vasluiancă și-a înscenat propria răpire pentru 47.000 de euro. În timp ce soțul era disperat, ea era la hotel cu amantul
Ai datorii la ANAF? Cum poți evita executarea silită prin medierea fiscală
Ai datorii la ANAF? Cum poți evita executarea silită prin medierea fiscală
O nuntă cum rar vezi! Mirii s-au cununat într-o biserică inundată: „Nu ne-a deranjat”
O nuntă cum rar vezi! Mirii s-au cununat într-o biserică inundată: „Nu ne-a deranjat”
Messi și-a luat adio după 207 meciuri! Argentina l-a chinuit ani întregi înainte să-l iubească nebunește
Messi și-a luat adio după 207 meciuri! Argentina l-a chinuit ani întregi înainte să-l iubească nebunește
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Mediafax
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Gandul.ro
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Cât de bine sunt verificate hotelurile de pe litoral și ce pot face turiștii când apar probleme. Explicațiile ANAT după cazul din Saturn
Adevarul
Cât de bine sunt verificate hotelurile de pe litoral și ce pot face turiștii când apar probleme. Explicațiile ANAT după cazul din Saturn
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Digi24
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Mediafax
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum și-a schimbat Anca Țurcașiu viața în ultimii ani. Dezvăluirea artistei: „M-am întors la mine”
Click.ro
Cum și-a schimbat Anca Țurcașiu viața în ultimii ani. Dezvăluirea artistei: „M-am întors la mine”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Promotor.ro
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Cine a inventat gurile de canal?
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Gandul.ro
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Mediafax Spania
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.