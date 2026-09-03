O nuntă cum rar vezi! Mirii s-au cununat într-o biserică inundată: „Nu ne-a deranjat”

O nuntă cum rar vezi! Doi miri au demonstrat că nimic nu poate sta în calea iubirii lor, nici măcar un potop care a acoperit totul în cale! Îndrăgostiții au refuzat cu desăvârșire să lase vremea extremă și ploile torențiale să le strice cel mai important moment din viață.

Aceștia au pășit curajoși în fața altarului, deși locul sfânt era complet inundat. Ploile torențiale au lovit din plin localitatea Hagonoy, situată în apropierea capitalei Manila. Lăcașul de cult Sfântul Ioan Botezătorul s-a transformat peste noapte într-un adevărat lac interior, însă nimic nu i-a putut opri pe Leian Lieza Galang și Gilbert Chico să își ducă planul la bun sfârșit!

O nuntă cum rar vezi!

Purtând o rochie lungă și elegantă, mireasa a pășit prin apă alături de mirele său, îmbrăcat într-un costum de culoare nude. În timp ce pe fundal se auzea muzica interpretată de un cor, invitații s-au mobilizat și au ajutat-o pe mireasă să înainteze și să își aranjeze ținuta, ignorând faptul că apa le-a udat hainele.La finalul slujbei, mirele a explicat că vremea nu le-a afectat starea de spirit.

”Eram îmbrăcați în hainele potrivite. Nu ne-a deranjat faptul că rochia și costumul de mire ni s-au udat leoarcă”, a spus mirele.

Nimic n-a stat în calea iubirii lor

Înainte de începerea slujbei, situația a fost de-a dreptul critică! Reprezentanții parohiei catolice din Hagonoy i-au avertizat pe cei doi îndrăgostiți că nivelul apelor crește periculos de rapid și le-au recomandat insistent să amâne evenimentul pentru o zi senină. Mirii au refuzat însă categoric, fiind hotărâți să nu lase furia naturii să le dea planurile peste cap!

Văzând o asemenea determinare, personalul de la nuntă, oaspeții și preoții s-au mobilizat impecabil, făcând tot ce le-a stat în putință pentru a oficializa căsătoria și pentru a le oferi o zi cu adevărat memorabilă. Impresionat până la lacrimi de curajul mirilor, fotograful prezent la evenimentul incendiar a dezvăluit culisele incredibile ale acestei cununii istorice.

”Parohia le-a recomandat să amâne nunta din cauza creșterii nivelului apelor. Au decis totuși să continue. Deoarece doreau să ducă evenimentul la bun sfârșit, noi, preoții, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a le oferi o zi specială”, a spus fotograful.

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