Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre noua ei viață. „Am renunțat la oamenii nepotriviți”

Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre noua ei viață. „Am renunțat la oamenii nepotriviți”
Anca Țurcașiu
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Anca Țurcașiu și-a schimbat radical viața în ultimii ani! Actrița a decis să pună punct relațiilor cu persoanele toxice și să nu mai accepte presiunile venite din exterior. Vedeta a spus că nu regretă deloc alegerile făcute și că noul mod de a privi lucrurile i-a adus multă liniște.

Anca Țurcașiu nu mai privește viața ca în urmă cu câțiva ani. Artista a spus că a ajuns într-un punct în care liniștea a devenit mai importantă decât orice presiune venită din exterior, iar această schimbare nu s-a produs peste noapte. Vedeta și-a modificat rutina și a început să fie mult mai atentă la felul în care își trăiește zilele. Sportul, alimentația și odihna au devenit priorități, însă adevărata transformare pare să fie una interioară.

Anca Țurcașiu și-a schimbat viața

Anca Țurcașiu povestit despre limite, despre oamenii pe care îi păstrează aproape și despre curajul de a spune „nu” atunci când ceva nu îi face bine. Actrița a spus că și-a schimbat viața, că a renunțat la oamenii care îi făceau rău și că a învățat să se pună pe primul loc.

„Da. Mi-am schimbat viața. Seninătatea și liniștea pe care le simt azi sunt efectele schimbării mele. Rutina din fiecare zi pentru sport, alimentație și odihnă…M-am întors la mine. La nevoile mele. Am învățat să spun nu atunci când nu vreau ceva. Am învățat să ascult mai mult și să vorbesc mai puțin. Am învățat că nu trebuie să mă placă toată lumea. Am învățat că timpul petrecut cu cei dragi este extrem de valoros. Am învățat să mă iubesc mai mult și să nu mai emit nimic negativ despre mine. Și încă mai am multe de învățat…”, a scris vedeta, pe Instagram.

Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu

După ani în care viața sa s-a desfășurat în lumina reflectoarelor, vedeta a spus că a învățat să își asculte mai mult propriile nevoi și să nu mai consume energie pentru lucruri care nu îi aduc nimic bun.

Iubirea a venit după două decenii de prietenie

Și viața amoroască a actriței s-a schimbat radical. În prezent, vedeta formează un cuplu cu Călin Șerban. Înainte să existe povestea de iubire, între cei doi a fost o prietenie foarte strânsă. Se cunoșteau, se întâlneau și păstrau legătura, fără ca lucrurile să pară atunci că se îndreaptă către o relație.

Anca Țurcașiu a povestit cum decurgeau întâlnirile lor pe vremea când Călin Șerban era doar unul dintre oamenii apropiați din viața ei. Călin Șerban este brașovean, iar Anca Țurcașiu îl suna atunci când ajungea în oraș cu spectacolele sale. Întâlnirile lor făceau parte dintr-o rutină de prietenie, iar unul dintre detaliile povestite de artistă este că el venea de fiecare dată cu flori. Numai că, la acel moment, nimeni nu știa că povestea avea să ia o întorsătură neașteptată.

„Ne știam de 20 de ani și am rămas în relații de foarte bună prietenie. Astfel încât, el fiind brașovean, de fiecare dată când ajungeam în Brașov cu unul dintre spectacolele mele, îl sunam și îi spuneam: . Și el spunea da, de fiecare dată a venit cu buchete de flori, dar la revedere, la revedere.

Apoi, într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte și am luat împreună cu niște prieteni de-ai mei o cazare chiar în Piața Sfatului, eu știam că el locuiește chiar în Piața Sfatului, și le-am spus prietenilor mei că, dacă tot stăm câteva zile la Brașov, eu am un prieten foarte bun aici care ar putea să ne plimbe prin Brașov”, a spus actrița.

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