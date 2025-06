Anca Ţurcaşiu nu se aştepta la una ca asta! Iubitul a dat-o pe spate de ziua ei: “Eram doar noi doi pe o plajă întinsă, pustie”

După un divorț care i-a lăsat un gust amar, Anca Țurcașiu și-a găsit fericirea alături de Călin, un b[rbat care făcea parte din cercul ei de amici. Niciunul nu și-a imaginat că destinul îi va aduce împreună și că vor ajunge să trăiască o poveste de dragoste ca-n filme. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Anca Țurcașiu ne-a povestit despre surpriza de proporții pe care iubitul i-a făcut-o de ziua ei de naștere, dar și cum amândoi fac naveta și locuiesc atât la București, cât și la Brașov pentru a fi împreună.

Anca Țurcașiu și-a păstrat dimensiunile de invidiat, indiferent de furtuna trăită pe plan personal, care s-a soldat cu un divorț. Artista nu doar că și-a găsit sufletul pereche și este fericită, dar experimentează pentru prima oară rolul de bunică, bucurându-se de momentele magice alături de fiica fiului ei, Zoe, fetița urmând să împlinească primul an chiar luna aceasta.

Anca Țurcașiu: „Eram doar noi doi pe o plajă întinsă, pustie”

CANCAN.RO: Ai furat startul și ești bronzată. Ai un look exotic. Ce faci?

Anca Țurcașiu: Mulțumesc! N-am furat startul, că tot anul am fost bronzată, dacă tot am fost plecată prin țări calde. Tocmai m-am întors din Egipt acum, a fost ziua mea și am fost într-o vacanță foarte frumoasă acolo. Așa că e normal dacă stai la soare și dacă și întreții lucrul ăsta cu niște creme, fără să te duci la solar.

CANCAN.RO: Cu ce te-a surprins Călin de ziua ta?

Anca Țurcașiu: Păi cu vacanța asta, în primul rând. Și, în al doilea rând, am fost într-un hotel foarte frumos, adults only, cu un fel de club așa era, cu muzică de dimineață până noaptea non-stop, cu petreceri până la trei dimineață. Am dansat mult acolo și am avut un vibe așa de party. Nici n-am ieșit din resort de când am ajuns până când am plecat, pentru că în permanență ei organizau tot felul de activități minunate și speciale. Și cu masa pe malul mării. Chiar a fost o surpriză foarte mare și foarte frumoasă, pentru că nu eram decât noi. Toată lumea era în resort și eram doar noi doi pe o plajă întinsă, pustie, nimeni nu era. A fost superb!

CANCAN.RO: Deci observ că este foarte atent la detalii.

Anca Țurcașiu: Da, e atent la detalii. Foarte atent.

Anca Țurcașiu: „Stăm cinci zile la Brașov, cinci zile aici, depinde cum am și eu câteva zile libere”

CANCAN.RO: Mi se pare că povestea pe care o trăiești pare desprinsă din filme, având în vedere că voi vă știați de mulți ani. Te-a surprins destinul?

Anca Țurcașiu: Într-adevăr. Nu, credeam, știam că o să mi se întâmple ceva minunat. Nu mă așteptam din partea asta. Adică, faptul că noi ne vedeam de fiecare dată când eu mergeam la Brașov la spectacole și îl invitam la spectacolele mele ca pe un prieten foarte bun, nu ne-ar fi dus gândul niciodată, pe niciunul dintre noi, că se va întâmpla asta. Vorba lui, că s-a mutat aici cu mine și spune: “Mi-am părăsit casa, tot. Am venit pur și simplu, am venit așa!” Bine, acum facem drumuri foarte dese la Brașov, că am venit azi noapte.

Stăm cinci zile acolo, cinci zile aici, depinde cum am și eu câteva zile libere. Mai împing niște activități în anumite zile, încerc să rezolv totul, ca să stăm și la Brașov. A devenit cumva a doua casă. Și sunt foarte fericită, pentru că, Doamne, e ceva de vis. Zici că ești în altă țară.

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții?

Anca Țurcașiu: Sunt foarte atentă la ce mănânc, sunt atentă la somnul meu, sunt atentă la mișcare. Da, îmi dau cu cremă după duș. Adică am grijă, mai ales acum, că sunt bronzată. E foarte greu, pielea e mult mai uscată. Și cred ăsta e singurul lucru pe care îl fac, să-mi dau cu creme atunci când ies din duș, să nu mă culc fără să mă dau cu cremă. E mai complicat un pic, că e greu până intră în piele, până te îmbraci, până nu știu ce. Dar fac acest efort, pentru că am impresia că are foarte mare importanță să ai grijă de pielea ta.

Anca Țurcașiu: „Mi se taie respirația numai când povestesc despre ea. E ceva fantastic”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim și despre cea mai prețioasă fetiță din viața ta.

Anca Țurcașiu: Zoe, iubita mea! Împlinește un an pe 16 iunie, suntem foarte fericiți. Merge singurică, e adorabilă. Nu prea pot să postez poze cu ea, că fiecare are regulile lui. Dar, știi cum e, fiecare copil al tău, ai impresia că are toate calitățile. E adorabilă, pentru că e un copil foarte vesel. Și, efectiv, ne-a schimbat viețile. E ceva minunat. Iar sentimentul ăsta de bunic, nu credeam. Că mi se taie respirația numai când povestesc despre ea. E ceva fantastic.

CANCAN.RO: Cu cine seamănă Zoe?

Anca Țurcașiu: E leită Radu. Pozele lor de la aceeași vârstă sunt identice.

CANCAN.RO: Ce pregătești pe plan profesional? Vei cânta pe litoral, cum se întâmplă de obicei vara?

Anca Țurcașiu: Plec acum în curând, am spectacolele mele în resortul pe care îl știți cu toții, de 25 de ani lucrez acolo. Și voi fi 3 luni la mare, voi avea proiecte, prezentări de festivaluri, evenimente mari, frumoase. Mă întorc la spectacolele de teatru, la Mamma Mia și la încă multe altele din toamnă. La fel, ianuarie și februarie vrem să le petrecem cu vacanță, cu pauză pe malul mării, undeva prin Asia și tot așa. Să fim sănătoși. E singurul lucru pe care ni-l dorim, că dacă suntem sănătoși le facem pe toate. Cu calm, cu dragoste, cu iubire, cu liniște.

