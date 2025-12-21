Atac cibernetic la Apele Române. Au fost invadate 3000 de calculatoare

Un atac cibernetic a afectat calculatoarele și serverele din ANAR. Un virus a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA, iar toți cei care au accesat site-ul Apelor Române au observat că acesta nu funcționează. Toate detaliile în articol.

Atacul cibernetic a fost declanșat sâmbătă, 20 decembrie, la ora 06:00 și a determinat încetarea transmisiilor de date și a comunicațiilor din cadrul ANAR. Inițial, crezând că este vorba despre o problemă care se poate rezolva ușor, în interiorul Apelor Române s-ar fi trecut pe varianta de backup.

Atac cibernetic la Apele Române

Cu toate că au trecut mai bine de 24 de ore de la momentul atacului, problema nu a putut fi rezolvată. Prin urmare, pentru limitarea consecințelor, accesul la internet, VPN și email a fost oprit de ieri.

Potrivit Gândul, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ar fi ținut secret acest atac informatic. Apele Române au vorbit despre situația prezentată printr-un comunicat de presă postat pe rețelele de socializare.

Din acesta reiese că „atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit BitLocker, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv.”

CTI a transmis că utilizatorii trebuie să deconecteze cablul de rețea și nu vor porni calculatorul până la verificarea și securizarea acestora de către personalul CTI.

”Sâmbătă unele calculatoare și servere din ANAR și subunități au fost afectate de un atac informatic! Pentru limitarea consecințelor, de ieri am oprit accesul la Internet, VPN, email. Utilizatorii vor trebui să deconecteze cablul de rețea și NU vor porni calculatorul până la verificarea și securizarea acestora de către personalul CTI! Deasemenea, sunt obligați să prezinte laptopurile pentru verificări la CTI toți cei care le-au conectat la rețeaua internă în ultimele 30 de zile! Recomandăm ca luni, 22.12.2025, o parte a angajaților TESA să lucreze în regim de telemuncă, asigurându-se doar permanența necesară în fiecare compartiment! Directorii împreună cu șefii de servicii/compartimente vor stabili modul de lucru pentru săptămâna curentă și vor anunța angajații”

CITEȘTE ȘI:

Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI

A existat sau nu un atac cibernetic al rușilor asupra avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Un pilot TAROM a spus adevărul