Acasă » Știri » Atac cibernetic la Apele Române. Au fost invadate 3000 de calculatoare

Atac cibernetic la Apele Române. Au fost invadate 3000 de calculatoare

De: Denisa Iordache 21/12/2025 | 21:40
Atac cibernetic la Apele Române. Au fost invadate 3000 de calculatoare
Atac cibernetic la Apele Române. Sursă: Pixabay

Un atac cibernetic a afectat calculatoarele și serverele din ANAR. Un virus a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA, iar toți cei care au accesat site-ul Apelor Române au observat că acesta nu funcționează. Toate detaliile în articol. 

Atacul cibernetic a fost declanșat sâmbătă, 20 decembrie, la ora 06:00 și a determinat încetarea transmisiilor de date și a comunicațiilor din cadrul ANAR. Inițial, crezând că este vorba despre o problemă care se poate rezolva ușor, în interiorul Apelor Române s-ar fi trecut pe varianta de backup. 

Atac cibernetic la Apele Române

Cu toate că au trecut mai bine de 24 de ore de la momentul atacului, problema nu a putut fi rezolvată. Prin urmare, pentru limitarea consecințelor, accesul la internet, VPN și email a fost oprit de ieri. 

Potrivit Gândul, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, ar fi ținut secret acest atac informatic. Apele Române au vorbit despre situația prezentată printr-un comunicat de presă postat pe rețelele de socializare. 

Din acesta reiese că „atacatorii s-au folosit de un mecanism legitim de criptare pentru sistemul de operare Windows, denumit BitLocker, care a fost utilizat în scop malițios, pentru a produce blocarea prin criptare a fișierelor de pe sistemul respectiv.” 

CTI a transmis că utilizatorii trebuie să deconecteze cablul de rețea și nu vor porni calculatorul până la verificarea și securizarea acestora de către personalul CTI. 

”Sâmbătă unele calculatoare și servere din ANAR și subunități au fost afectate de un atac informatic! 

Pentru limitarea consecințelor, de ieri am oprit accesul la Internet, VPN, email. 

Utilizatorii vor trebui să deconecteze cablul de rețea și NU vor porni calculatorul până la verificarea și securizarea acestora de către personalul CTI! 

Deasemenea, sunt obligați să prezinte laptopurile pentru verificări la CTI toți cei care le-au conectat la rețeaua internă în ultimele 30 de zile! 

Recomandăm ca luni, 22.12.2025, o parte a angajaților TESA să lucreze în regim de telemuncă, asigurându-se doar permanența necesară în fiecare compartiment! 

Directorii împreună cu șefii de servicii/compartimente vor stabili modul de lucru pentru săptămâna curentă și vor anunța angajații” 

CITEȘTE ȘI: 

Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI 

A existat sau nu un atac cibernetic al rușilor asupra avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Un pilot TAROM a spus adevărul 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine e bărbatul care l-a ”îngropat” în bani pe Florin Salam, în Italia: ”Avalanșă”
Știri
Cine e bărbatul care l-a ”îngropat” în bani pe Florin Salam, în Italia: ”Avalanșă”
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”
Știri
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai…
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Adevarul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
Digi24
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine e bărbatul care l-a ”îngropat” în bani pe Florin Salam, în Italia: ”Avalanșă”
Cine e bărbatul care l-a ”îngropat” în bani pe Florin Salam, în Italia: ”Avalanșă”
S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an
S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit ...
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
Vezi toate știrile
×