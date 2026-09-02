Patrice Cărăușan și Alin Bărică s-au căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

Patrice Cărăușan și Alin Bărică au făcut pasul cel mare și au devenit oficial soț și soție. Ceremonia civilă a fost una plină de emoție, iar cei doi au avut alături oamenii dragi.

După ce au rostit marele „DA”, proaspeții căsătoriți au pregătit o surpriză și mai frumoasă: au dezvăluit dacă bebelușul pe care îl așteaptă este fetiță sau băiețel.

Patrice și Alin au spus marele „DA”

O zi importantă pentru Alin Bărică și Patrice Cărăușan , care și-au unit destinele. Cununia civilă a avut loc într-o atmosferă lejeră, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni.

Fosta concurentă de la „Survivor” a ales pentru eveniment o rochie albă, scurtă, completată de un decolteu îndrăzneț. În ceea ce îl privește pe Alin Bărică, acesta a mizat pe un look relaxat, dar rafinat. A purtat un costum gri deschis, cu sacou încheiat la două rânduri de nasturi, pe care l-a combinat cu un tricou alb și pantofi sport în aceeași nuanță. Alegerea i-a oferit o apariție modernă, elegantă, dar în același timp comodă.

La finalul ceremoniei, cei doi au ieșit de la Starea Civilă în aplauzele și urările invitaților, fiind întâmpinați cu o ploaie de flori.

Bucuria căsătoriei a fost urmată de un alt moment emoționant. În cadrul petrecerii organizate pe malul lacului, cuplul a dezvăluit sexul copilului pe care îl așteaptă. Un nor de fum albastru a confirmat vestea cea mare.

Proaspeții căsătoriți vor deveni părinți de băiat

După cununia civilă, Patrice Cărăușan și Alin Bărică au continuat sărbătoarea în aer liber, unde au pregătit o petrecere specială pentru dezvăluirea sexului bebelușului. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru spectaculos, pe malul unui lac, iar decorul a fost atent ales pentru această ocazie.

Zona destinată petrecerii a fost amenajată în jurul unui panou alb, împodobit cu baloane de dimensiuni și forme variate. În centrul decorului a fost amplasat un neon cu mesajul „Oh Baby”, în timp ce ursuleții de pluș și o coloană inscripționată „Boy or Girl?” au adăugat un aer jucăuș întregului tablou. Artificiile au completat atmosfera festivă și au transformat momentul într-unul memorabil pentru viitorii părinți și invitații lor.

Emoțiile au atins apogeul în clipa în care a venit timpul pentru marea dezvăluire. Patrice Cărăușan și Alin Bărică s-au așezat în fața decorului pregătit pentru eveniment, iar în spatele lor a apărut un spectaculos fum de culoare albastră.

Culoarea aleasă a oferit răspunsul mult așteptat: cei doi vor avea un băiețel. Vestea a fost întâmpinată cu multă bucurie, iar Patrice și Alin s-au strâns imediat în brațe.

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