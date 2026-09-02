Prima reacție a lui Radu Ciucă, despre relația cu Andreea Popescu. Sunt sau nu împreună

Zvonurile privind o posibilă idilă secretă au luat foc imediat ce Radu Ciucă și Andreea Popescu au fost surprinși în ipostaze neașteptate! Omul de televiziune a decis să nu se mai ascundă și a lămurit definitiv situația cu influencerița proaspăt divorțată de Rareș Cojoc!

După ce au fost văzuți cu zâmbetul pe buze la o cafeluță în Dorobanți, s-a speculat că între cei doi s-a înfiripat ceva mai mult decât o simplă amiciție, mai ales după ce Andreea Popescu a încheiat socotelile cu marea ei slăbiciune, Dan Alexa. Pentru a opri valul de speculații, Radu Ciucă a oferit detalii despre întâlnirea lor. Acesta a confirmat că a ieșit la o cafea cu bruneta, dar a insistat că la mijloc a fost vorba despre un dialog amical și profesional.

Ce relație este între Radu Ciucă și Andreea Popescu, de fapt

Radu Ciucă a tăiat scurt orice scenariu de amor: este un bărbat singur, iar între el și Andreea Popescu nu s-ar fi consumat nimic. Totuși, acesta nu s-a zgârcit deloc la complimente și a descris-o pe influenceriță drept o femeie cu o energie aparte.

„Câteodată singur, câteodată însoțit (n.r. bea cafeaua). Nu am o relație. Nu e nimic senzațional. A fost o simplă ieșire la cafea. Ne știam dinainte, dar nu aveam o relație de amiciție. A fost o întâmplare. În mare parte, au fost discuții profesionale, dar au mai fost și alte discuții. Andreea este o fată cu o energie foarte mișto, sufletistă. Atât cât am cunoscut-o”, a declarat Radu Ciucă la Știrile Antena Stars.

Totul a pornit de la o cafeluță în Dorobanți

Totul a început de la o întâlnire care a aprins rapid imaginația celor care i-au văzut împreună. Andreea Popescu și Radu Ciucă au fost surprinși, de CANCAN.RO, la o cafenea din Dorobanți, relaxați, zâmbitori și prinși într-o discuție care, din exterior, a ridicat imediat semne de întrebare. Au stat la aceeași masă, au vorbit, au râs, iar la final au plecat împreună cu mașina lui Radu Ciucă.

Și, cum în lumea mondenă o simplă cafea poate deveni în câteva ore subiect de speculații, nu a durat mult până când au apărut scenariile. Era o întâlnire amicală? Aveau de discutat despre un proiect? Sau între cei doi exista o apropiere despre care publicul nu știa încă? Cert este că imaginile au ridicat întrebările, iar Radu Ciucă a fost ulterior pus în situația de a lămuri lucrurile.

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