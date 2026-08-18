Acasă » Exclusiv » Protejatul lui Măruță a ”combinat-o” pe Andreea Popescu în Dorobanți! Ce are Radu Ciucă și nu mai are Dan Alexa?

Protejatul lui Măruță a ”combinat-o” pe Andreea Popescu în Dorobanți! Ce are Radu Ciucă și nu mai are Dan Alexa?

De: Andrei Iovan 18/08/2026 | 20:38
Protejatul lui Măruță a ”combinat-o” pe Andreea Popescu în Dorobanți! Ce are Radu Ciucă și nu mai are Dan Alexa?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Unii spun că vinul „unge” discuțiile mai bine, dar iată că merge treaba și cu apă plată. Asta s-a servit la masa la care stăteau Andreea Popescu și Radu Ciuca. Interesantă combinație, nu-i așa? Neașteptată chiar. Unde mai pui că întâlnirea cu pricina, care a avut loc în Dorobanți, a fost presărată și cu multe zâmbete, priviri pe sub gene (dar și peste umăr, din teama de a nu fi văzuți). Pe de altă parte, ar putea fi, la fel de bine, o „ședință de lucru”. Cine știe pe unde o vom vedea pe fosta soție a lui Rareș Cojoc în următoarea perioadă. Poate își caută loc în „mușuroiul” de la Antena 1. CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi. 

Apă plată și discuții. Cam asta a fost, în linii mari, întâlnirea de la o cafenea din Dorobanți. Andreea Popescu și Radu Ciucă au părut extrem de relaxați. Au râs, au vorbit degajat, au gesticulat și au avut, din exterior, toate ingredientele unei întâlniri amicale, am zice noi. Intâlnire care e lipede că se voia a fi incognito, dacă e să ne luăm după gesturile pe care le făceau cei doi, din când în când.

Andreea Popescu și Radu Ciucă au ieșit la o apă plată în Dorobanți

Știți la ce ne referim, stresul acela vădit, care apare atunci când ești într-un loc unde nu ar trebui să fii, cu o persoană cu care n-ar fi cazul să te afli în același loc. Dar ei se aflau în același loc și păreau că au de pus țara la cale și alta nu! Ce se „coace” oare în spatele discuțiilor?

Radu Ciucă încearcă să-i facă loc Andreei Popescu în „mușuroiul” de la Antena 1?

Bine, precauția era cumva firească, mai ales în cazul Andreei Popescu. Dar răsetele care presărau conversația ne fac să ne întrebăm dacă discuția era chiar atât de nevinovată precum părea la prima vedere. Pe de altă parte, posibil să fie și cam dificil să-i reziști glumelor fostei mâini drepte a lui Cătălin Măruță. Păi nu se ocupă el cu buna dispoziție la emisiunea Furnicuțele? Apropo de emisiune, cum ar fi să o vedem pe Andreea Popescu în cadrul show-ului, mai ales că se fac destule schimbări în perioada asta pe la Antena 1 legate de emisiunea care va fi moderată de Măruță. Și așa ar fi prea multă energie masculină în platou. Să se mai anime atmosfera cu câte o domniță n-ar fi rău. Acum, dacă e Andreea domnița potrivită sau nu, nu se știe. Poate asta se și discuta, la o apă plată. Păi n-ar fi păcat de toate intervențiile pe care și le-a făcut bruneta în ultima perioadă? Merită etalate pe sticlă.

La final, au plecat împreună cu mașina

Și dacă facem puțin haz de necaz, poate că avem deja un transfer în pregătire. Nu știm dacă s-au discutat tactici, salarii sau „poziția în teren”, dar un lucru e cert, Dan Alexa antrenează, Radu Ciucă joacă. Și când credeam că întâlnirea nu poate deveni mai interesantă, au apărut două femei, cunoscute de-ale lui Radu Ciucă. Acesta le-a prezentat-o pe Andreea, iar cei trei au schimbat câteva vorbe. La final, Ciucă a achitat nota cu cardul, iar apoi cei doi au plecat împreună cu mașina lui, zâmbitori și aparent foarte bine dispuși. Ce se va întâmpla, până la urmă, rămâne de văzut. Dar dacă o veți vedea pe Andreea în platoul Furnicuțelor, să știți că primele semne le-ați văzut la noi. Evident, asta se aplică și în cazul în care Dan Alexa va deveni istorie pentru brunetă, iar atenția ei se va muta pe Mr.Ciucă.

NU RATA – Andreea Popescu a găsit o modalitate aparte pentru a se elibera de tensiune. Ce o „roade” pe influenceriță

Andreea Popescu nu exclude împăcarea de Rareș Cojoc: „În viață, nu poti să prezici nimic”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului de la „Neatza” se anunță schimbări mari
Exclusiv
Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului de…
Bogdan Mocanu, din nou în brațele Iasminei! A sperat să-și găsească iubirea la „Burlacii: Foc în Paradis”, dar n-a dat-o uitării pe fosta!
Exclusiv
Bogdan Mocanu, din nou în brațele Iasminei! A sperat să-și găsească iubirea la „Burlacii: Foc în Paradis”, dar…
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în...
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
Digi24
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador...
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de viteză. Autoritățile l-au demolat, poliția îl caută
Mediafax
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ilinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie să fie...”
Click.ro
Ilinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie...
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Digi 24
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a...
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni....
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului ...
Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului de la „Neatza” se anunță schimbări mari
Natalia Oreiro și Facundo Arana din „Înger Sălbatic”, de nerecunoscut! S-au revăzut după 28 ...
Natalia Oreiro și Facundo Arana din „Înger Sălbatic”, de nerecunoscut! S-au revăzut după 28 de ani de la debutul telenovelei care a făcut furori
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a ...
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit și n-au avut nicio șansă
Cruz Beckham, gest surprinzător față de fratele său, Brooklyn, în plin scandal în familie. Ce fotografie ...
Cruz Beckham, gest surprinzător față de fratele său, Brooklyn, în plin scandal în familie. Ce fotografie a publicat
Cine este bărbatul care și-a lovit soția cu mașina, pe o trecere de pietoni, în Galați. Incidentul ...
Cine este bărbatul care și-a lovit soția cu mașina, pe o trecere de pietoni, în Galați. Incidentul a avut loc după o ceartă aprinsă
BANC | „Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbate-miu”
BANC | „Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbate-miu”
Vezi toate știrile