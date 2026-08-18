Protejatul lui Măruță a ”combinat-o” pe Andreea Popescu în Dorobanți! Ce are Radu Ciucă și nu mai are Dan Alexa?

Unii spun că vinul „unge” discuțiile mai bine, dar iată că merge treaba și cu apă plată. Asta s-a servit la masa la care stăteau Andreea Popescu și Radu Ciuca. Interesantă combinație, nu-i așa? Neașteptată chiar. Unde mai pui că întâlnirea cu pricina, care a avut loc în Dorobanți, a fost presărată și cu multe zâmbete, priviri pe sub gene (dar și peste umăr, din teama de a nu fi văzuți). Pe de altă parte, ar putea fi, la fel de bine, o „ședință de lucru”. Cine știe pe unde o vom vedea pe fosta soție a lui Rareș Cojoc în următoarea perioadă. Poate își caută loc în „mușuroiul” de la Antena 1. CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi.

Apă plată și discuții. Cam asta a fost, în linii mari, întâlnirea de la o cafenea din Dorobanți. Andreea Popescu și Radu Ciucă au părut extrem de relaxați. Au râs, au vorbit degajat, au gesticulat și au avut, din exterior, toate ingredientele unei întâlniri amicale, am zice noi. Intâlnire care e lipede că se voia a fi incognito, dacă e să ne luăm după gesturile pe care le făceau cei doi, din când în când.

Știți la ce ne referim, stresul acela vădit, care apare atunci când ești într-un loc unde nu ar trebui să fii, cu o persoană cu care n-ar fi cazul să te afli în același loc. Dar ei se aflau în același loc și păreau că au de pus țara la cale și alta nu! Ce se „coace” oare în spatele discuțiilor?

Radu Ciucă încearcă să-i facă loc Andreei Popescu în „mușuroiul” de la Antena 1?

Bine, precauția era cumva firească, mai ales în cazul Andreei Popescu. Dar răsetele care presărau conversația ne fac să ne întrebăm dacă discuția era chiar atât de nevinovată precum părea la prima vedere. Pe de altă parte, posibil să fie și cam dificil să-i reziști glumelor fostei mâini drepte a lui Cătălin Măruță. Păi nu se ocupă el cu buna dispoziție la emisiunea Furnicuțele? Apropo de emisiune, cum ar fi să o vedem pe Andreea Popescu în cadrul show-ului, mai ales că se fac destule schimbări în perioada asta pe la Antena 1 legate de emisiunea care va fi moderată de Măruță. Și așa ar fi prea multă energie masculină în platou. Să se mai anime atmosfera cu câte o domniță n-ar fi rău. Acum, dacă e Andreea domnița potrivită sau nu, nu se știe. Poate asta se și discuta, la o apă plată. Păi n-ar fi păcat de toate intervențiile pe care și le-a făcut bruneta în ultima perioadă? Merită etalate pe sticlă.

Și dacă facem puțin haz de necaz, poate că avem deja un transfer în pregătire. Nu știm dacă s-au discutat tactici, salarii sau „poziția în teren”, dar un lucru e cert, Dan Alexa antrenează, Radu Ciucă joacă. Și când credeam că întâlnirea nu poate deveni mai interesantă, au apărut două femei, cunoscute de-ale lui Radu Ciucă. Acesta le-a prezentat-o pe Andreea, iar cei trei au schimbat câteva vorbe. La final, Ciucă a achitat nota cu cardul, iar apoi cei doi au plecat împreună cu mașina lui, zâmbitori și aparent foarte bine dispuși. Ce se va întâmpla, până la urmă, rămâne de văzut. Dar dacă o veți vedea pe Andreea în platoul Furnicuțelor, să știți că primele semne le-ați văzut la noi. Evident, asta se aplică și în cazul în care Dan Alexa va deveni istorie pentru brunetă, iar atenția ei se va muta pe Mr.Ciucă.

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