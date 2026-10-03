Ce face Gabriela, soția lui Dani Oțil, de când acesta a plecat în Malta la filmări

Gabriela Prisăcariu, fost model, soția lui Dani Oțil și mama lui Tiago, băiețelul celor doi, a avut o dimineață plină în Băneasa Shopping City, unde a bifat câteva taskuri din lunga listă pe care o are orice mămică. CANCAN.RO a zărit-o în timpul slalomului ei prin magazine, după care a fost să ia masa, singură și preocupată continuu de propriul telefon. Gabriela este singură în această perioadă, pentru că Dani Oțil este în Malta, la filmări. Ce face, deci, Gabriela când Dani nu-i acasă?

Îmbrăcată cu o salopetă kaki, foarte potrivită pentru această perioadă, cu oscilații de temperatură, Gabriela Prisăcariu merge conform unui plan bine pus la punct pe coridoarele din Băneasa Shopping City. Prima oprire la un retailer Apple, de unde ridică o comandă. Poate a venit noul iPhone 18? Așa pare, pentru că după ce trece și pe la un magazin cu articole pentru copii, Gabriela pare extrem de preocupată de telefon, și cu siguranță nu verifică scorurile pe vreo aplicație de pariuri 😀.

Salopeta îi dă Gabrielei un aer milităros, în ton cu evoluțiile geostrategice recente. Nu doar salopeta, ci și centura maro, ce seamănă cu un centiron de soldat, dar și șapca (Yves Saint Laurent), tot într-o culoare ce amintește de camuflaj, accentuează impresia de defilare militară. Postările de pe Insta ne arată că a purtat-o la un eveniment foarte simandicos, unde s-a servit inclusiv caviar. Recent Gabriela recunoștea că îi lipsește soțul, plecat în Malta la filmări, mai ales că trebuie să se descurce singură cu Tiago, băiețelul familiei. În imaginile de față Gabriela și-a permis o pauză de respiro, dar tot într-un stil cazon. N-are timp nici măcar de o mică bârfă, ca fetele, cu vreo prietenă. Ia masa la o trattoria, de una singură, stând tot timpul cu ochii în telefon.

În imagini nu se observă dacă Gabriela a cedat și și-a luat din nou un „guilty pleasure” la care nu poate să renunțe, adică o cola, așa cum CANCAN.RO a suprins-o cu altă ocazie, și puteți vedea imaginile AICI. Dar se confirmă preferința ei pentru mâncarea italiană, pentru că atunci când Dani Oțil a vrut să-i facă o surpriză cu ocazia aniversării lor, a dus-o în Herăstrău, la Casa di David, deși Dani Oțil este proprietarul unui restaurant destul de cunoscut, The Grill.

Gabriela Prisăcariu are 34 de ani, a fost model, a rămas cu o siluetă senzațională după nașterea fiului ei și în prezent se ocupă cu a fi o mămică fabuloasă și un model pentru sutele de mii de followeri de pe Instagram.

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