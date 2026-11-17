Milionarul Sebastian Dobrincu apărea de obicei în CANCAN.RO împreună cu o fată, de exemplu Otniela, Jasmine Ianțu sau Ioana Ignat, cu care avea o relație on/off anul trecut. Tânărul este un nonconformist, nu pare să-i pese de gura lumii, pentru că de data asta a ieșit cu un băiat, probabil un prieten. Nu cu Lamborghini, cum îl vedeam de obicei, ci pe jos, la o plimbare ecologică prin Herăstrău, și cu o ținută atipică pentru luna noiembrie: pantaloni scurți și tricou. Din fericire, nu era prea departe de casă, că mai târziu s-a făcut răcorică.

Sebastian Dobrincu are 28 de ani, o căruță de bani și două pasiuni: una pentru mașini rare și a doua pentru femei și mai rare. Din fericire pentru el, și-a împlinit ambele pasiuni, din plin. De exemplu, la capitolul mașini, tânărul Dobrincu conduce (sau conducea… explicăm mai jos) un Lamborghini Huracan Evo de vreo 1100 cai-putere, dacă adunăm puterea V12-ului termic și puterea combinată a celor două motoare electrice. Genul de mașină pe care o are și Cristiano Ronaldo, dar altă culoare, să nu le confunde. Vă puteți clăti ochii cu bijuteria lui Dobrincu AICI, când s-a dus să alimenteze (mergea des la benzinării, că bolidul e însetat de combustibil).

În ce privește femeile, Sebastian Dobrincu are și aici un portofoliu impresionant. Povestea începe cu Otniela Sandu, de care Sebastian Dobrincu s-a despărțit pe la începutul anului trecut. O femeie superbă, de care sigur i-a fost dor lui Sebi. Dar timpul a trecut, Otniela și-a făcut curaj, l-a uitat pe Sebastian, cu ajutorul lui Costeluș Cășuneanu, un milionar despre care CANCAN.RO a mai scris în multe rânduri. Otniela și Costeluș deveneau un cuplu prin martie 2026, știrea fiind dată tot de CANCAN.RO – detalii AICI.

O altă frumusețe din viața lui Sebastian a fost Jasmine Ianțu, fiica omului de televiziune Virgil Ianțu. Și ea pare să fie istorie. CANCAN.RO mai scrisese despre Jasmine prin vara aceasta – AICI – când fusese admonestată de iubitul ei la ieșire din Loft. Probabil lui Sebi i-au picat cam greu imaginile, dar s-a consolat repede cu o tură cu Huracanul de culoare Baby Blue.

Chiar și Ioana Ignat, o altă fostă a lui Sebastian Dobrincu, a dispărut din peisaj, iar Sebastian nu pare să fi umplut acest gol. Oficial nu s-a afișat cu nicio altă iubită. Probabil Lamborghini-ul Huracan îi satisfăcea pasiunile. Problema a apărut când Sebastian a rămas și fără acest deliciu în viață, după o întâlnire cu Poliția Rutieră. Sigur, pe rol e un dosar, s-a lăsat cu contestații, dar o perioadă Sebastian a rămas pieton. Și, ca pieton, a decis să se bucure de această toamnă lungă și a făcut o plimbare și mai lungă împreună cu un băiat. Despre ce îi poveștește Sebastian? Vreo pățanie cu vreuna dintre femeile din viața lui? Să fie ceva cu Otniela, sau cu Jasmine? Sau poate cu Ioana, blonda care îi răpise inima anul trecut? Sau poate îi descrie feelingul pe care îl avea când dădea o talpă la Huracan?

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