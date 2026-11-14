Iorga a luat magazinele la pas! Iubita lui Adrian Elicopter de Luptă și-a etalat manichiura extravagantă la mall

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Dacă îi urmăriți contul de TikTok, probabil știți deja că Iorga și cumpărăturile au o relație cât se poate de apropiată. Influencerița ne arată tot timpul ce își mai cumpără, iar clipurile de tip haul, în care prezintă zeci de articole vestimentare și alte achiziții, sunt deja parte din „programul” ei online. Dar până să ajungă hainele în fața camerei, trebuie mai întâi alese, probate și, bineînțeles, cumpărate. CANCAN.RO a surprins-o chiar în timpul acestei operațiuni, la Băneasa Shopping City.

Influencerița a devenit cunoscută publicului larg după apariția în proiectul „Buzz House”, semnat de Selly. Ulterior, a continuat să fie prezentă în mediul online, unde și-a construit o comunitate de urmăritori, inclusiv prin clipurile în care își prezintă cumpărăturile, „haul-urile” sale, în care arată ce haine, accesorii sau produse și-a mai achiziționat. Trebuie menționat că, Iorga, este și iubita lui Adrian Elicopter de Luptă.

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Iorga, la o sesiune de shopping

Iorga a stat 50 de minute în cabina de probă 

Dar să revenim la imaginile noastre! Iubita lui Adrian Elicopter de Luptă a ieșit la cumpărături fără partenerul ei. Una dintre lecțiile pe care le înveți în timp este că nu orice bărbat trebuie luat la shopping. Nu de alta, dar femeile au nevoie de timp și răbdare. Și totuși, pentru această escapadă, Iorga a ales un amic să-i fie camarad de nădejde.  Băiatul a însoțit-o prin magazine și a ajutat-o pe tot parcursul orelor petrecute în mall. Iar dacă vă imaginați că a fost doar o plimbare, vă înșelați amarnic. Iorga a avut treabă serioasă la Zara!

Influencerița a intrat în magazin și a început să studieze hainele, să aleagă ce îi place și să pregătească articolele pentru probă. Iar de aici a început adevărata provocare. Iorga a petrecut aproximativ 40-50 de minute în cabina de probă, timp în care a încercat mai multe articole vestimentare.

Nici amicul său nu a stat degeaba. Ba chiar a avut ceva de alergat! Când o mărime nu se potrivea, băiatul mergea după alta și revenea cu o nouă variantă. Iorga proba, analiza, cerea alt număr și tot așa. Se pare că influencerița poartă mărimea 34 la blugi, dar până să găsească perechea potrivită, a fost nevoie de câteva încercări.

Să sperăm că amicul nu avea și alte planuri în ziua respectivă, pentru că, la câtă treabă a avut, nici nu mai avea nevoie de un antrenament la sală!

Cât despre apariția din mall, influencerița a mers pe un stil clasic: o geacă neagră, cu guler voluminos din blană, top alb scurt și blugi largi, rupți. Probabil le știți din videoclipurile trecute.

Și pentru că niciun detaliu nu ne scapă, am remarcat și manichiura Iorgăi. Sincer, nici nu știm ce am mai putea adăuga! Felicitări manichiuristei, pentru că știm că nu-i chiar simplu să obții o asemenea „operă de artă”.

orga a avut nevoie de ajutor pentru a găsi mărimile potrivite.

Cu ce a plecat iubita lui Adrian Elicopter de Luptă 

După aproape o oră de probat, era și cazul să se hotărască! Iorga nu a plecat totuși cu mâna goală. A pus ochii pe o pereche de blugi și o jachetă, așa că am bifat deja două noutăți pentru următorul ei haul. Acum rămâne să vedem cum le prezintă influencerița și, mai ales, ce alte achiziții ne mai arată. Că doar știm că la capitolul cumpărături are mereu câte ceva de povestit!

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