Fostul iubit al Iorgăi, mesajul cu subînțeles care a pus internetul pe jar! Adrian ”Elicopter de Luptă” va înnebuni când o să vadă

Un nou scandal se prefigurează! De această dată, în centrul controversei este nimeni alta decât influencerița Iorga. Tânăra are o relație de lungă durată cu Adrian Elicopter de Luptă și urmează să participe în noul sezon Power Couple. Însă, înainte ca perechea să își facă debutul pe micile ecrane, relația lor pare că este pusă în pericol. Iar cel care s-ar putea să le strice armonia în cuplu este chiar fostul iubit al influenceriței.

Adrian Elicopter de Luptă și Ana Iorga formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din mediul online românesc. Cei doi au o relație de doi ani și jumătate, iar recent au acceptat provocarea Power Couple, unde urmează să își testeze și mai mult conexiunea dintre ei. Însă, în timp ce cuplul este plecat în Malta pentru filmările show-ului de la Antena 1, acasă un nou scandal pare că se conturează în jurul lor.

Fostul iubit al Iorgăi a aprins scandalul

Ei bine, în timp ce Iorga se află în Malta pe platourile de filmare, fostul său iubit a profitat de situație și a lansat o bombă în mediul online. Mai exact, tânărul a postat un clip pe TikTok în care sugerează că ar fi fost căutat de Iorga. Pe o fotografie cu el, acesta a scris sugestiv mesajul: „Pov: Te caută fosta…”.

Iar pentru a se înțelege exact la cine face referire, fostul iubit al influenceriței a însoțit imaginea și de un sunet sugestiv, mai exact un fragment dintr-un sketch filmat de Iorga și Adrian Elicopter. Postarea acestuia a atras imediat atenția internauților, care au umplut secțiunea de comentarii.

Cum cuplul format de cei doi influenceri este extrem de iubit în mediul online, mulți dintre cei care au văzut postarea fostului au sărit în apărarea Iorgăi. Aceștia l-au acuzat pe tânăr că doar își dorește să atragă atenția și că vrea să profite de popularitatea în creștere a fostei iubite, mai ales că acum aceasta urmează să apară la televizor.

„Asta se numește frustrare!; În ce vis te-a căutat?; Treci peste; Ferească Dumnezeu, treci peste vărule; Miroase a invidie; Ți-ai dori tu!; Și după asta te-ai trezit, așa-i?; Te încalță Adrian; La ce urmează nu te mai spală nici cinci oceane; Cum e să te uiți în fiecare zi în oglindă și încă să plângi în pumni după fosta”; Doar treci peste, găsește-ți un hobby, apucă-te de alergat, de cântat, orice”, sunt doar câteva dintre mesajele din mediul online.

După ce a văzut că internauții nu îi prea dau crezare și cum preconizează că Iorga și Adrian vor reacționa tranșant, fostul iubit a vrut să fie acoperit, așa că a răspuns la unul dintre comentarii, precizând că nu face referire la nimeni în mod special și că doar i s-a părut amuzant totul.

„Nu lovesc sau bat în nimeni, doar mi s-a părut amuzant”, a fost răspunsul acestuia, însă într-o tentă ironică, lăsând totuși multe de interpretat.

Iorga și Adrian Elicopter de Luptă, concurenți Power Couple

Iorga și Elicopter de Luptă formează unul dintre cele mai iubite cupluri din mediul online, iar în curând vor face trecerea și spre televiziune. Cei doi fac parte din suita de concurenți ai noului sezon Power Couple. Aceștia au acceptat provocarea lansată de Antena 1 cu mult curaj și par că sunt determinați să câștige.

„Ne place foarte mult competiția și ne-au plăcut probele pe care le-am văzut în mediul online. Nu ne temem de lucrurile dificile, dimpotrivă, de multe ori, ne-am dus chiar noi către ele și ne-am dorit să le testăm. Abia așteptăm să vedem ce ni s-a pregătit”, au mărturisit Adrian Elicopter și Ana Iorga.

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Foto: Instagram