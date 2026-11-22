După ce a recunoscut la Insula Iubirii că a înșelat-o pe Claudia, Mocăniță a publicat mesaj și un mesaj pe TikTok, în care a vorbit deschis despre greșelile din relația cu Claudia Ion. Acesta a spus că regretă faptul că nu și-a asumat adevărul încă de la început.

Concurentul a mărturisit că infidelitatea nu s-a rezumat doar la schimbul de mesaje și a declarat că simte nevoia să își asume public greșelile, susținând că regretă modul în care a gestionat situația până acum.

Momentele tensionate de la Insula Iubirii au continuat să scoată la iveală detalii importante din relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță. În cadrul ceremoniei focului, concurentul a fost pus în fața unor întrebări directe despre apropierea pe care ar fi avut-o, înainte de emisiune, de una dintre prietenele iubitei sale.

Subiectul a fost abordat de mai multe ori pe parcursul show-ului, însă discuția de la bonfire a adus și cea mai clară poziționare a lui Ionuț. După ce inițial susținuse că nu s-a întâmplat nimic semnificativ, acesta a ajuns să recunoască faptul că și-a înșelat partenera.

În timpul dialogului, concurentul a explicat că a dat curs mesajelor și că s-a întâlnit cu femeia respectivă, însă a subliniat că nu consideră că a fost nevoie să existe o relație intimă pentru ca gesturile sale să fie considerate o trădare.

„Cum să vă mai spun? Am înșelat-o”, a spus Ionuț Mocăniță în cadrul emisiunii.

Mesajul publicat pe TikTok după difuzarea imaginilor

La scurt timp după difuzarea ediției, Ionuț Mocăniță a revenit în atenția urmăritorilor săi cu un mesaj postat pe TikTok. De această dată, el a declarat că simte nevoia să își asume greșelile și să vorbească deschis despre ceea ce s-a întâmplat.

„Salutare, dragilor! A venit momentul să spun și eu ceva în online, pentru că… consider că deja am devenit public și că trebuie să-mi asum niște greșeli. Vreau să vă spun că, da, am înșelat-o pe Claudia, am înșelat-o cu prietena ei și nu a fost vorba doar de niște mesaje. Simt nevoia să-mi asum lucrurile astea public, mai ales acum când am văzut emisiunea din exterior și mi-am dat seama că am procedat greșit și că trebuie să îmi recunosc vina”, a transmis acesta.

Concurentul a explicat și motivele pentru care nu a vorbit mai devreme despre situație, spunând că sentimentul de vinovăție și presiunea momentului l-au făcut să fie incoerent și să evite asumarea completă a responsabilității.

Regrete și asumare după experiența de la Insula Iubirii

În continuarea mesajului său, Ionuț Mocăniță a declarat că regretă atât faptele sale, cât și faptul că nu a ales să spună adevărul încă de la început. Acesta a precizat că ar fi trebuit să își asume public greșeala înainte de a încerca să ofere explicații despre problemele din relația sa.

„Îmi pare rău că nu mi-am asumat greșeala, chiar îmi pare rău. Trebuia să-mi asum de la început, să spun lucrurilor pe nume și apoi să vin să explic ce se întâmplă în relația mea”, a mai spus concurentul.

Mărturisirea făcută atât în emisiune, cât și ulterior pe rețelele de socializare, adaugă un nou capitol într-una dintre cele mai comentate povești din actualul sezon Insula Iubirii. Rămâne de văzut cum va influența această recunoaștere relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță, dar și deciziile pe care cei doi le vor lua după încheierea experienței din Thailanda.

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