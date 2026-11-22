Departe de România, dar în continuare în centrul atenției, Prințul Marco pare că nu a lăsat în urmă tensiunile de la Insula Iubirii. După tot ceea ce s-a întâmplat în emisiune, concurentul a revenit în mediul online cu o postare care o are în prim-plan pe Gabriella, ispita alături de care a trăit momente controversate în timpul filmărilor. Aflat în Italia, acesta a distribuit o fotografie cu bruneta, surprinsă într-unul dintre momentele care au stârnit numeroase discuții, iar mesajul care a însoțit imaginea pare să transmită că experiența din Thailanda i-a schimbat perspectiva asupra oamenilor.

Imaginea publicată de Marco nu este una aleasă la întâmplare. Fotografia o surprinde pe Gabriella în momentul în care intră în camera lui, după bonfire-ul în care Bianca a avut ocazia să vadă imaginile cu apropierea dintre partenerul său și ispita. În acea perioadă, lucrurile dintre cei doi deveniseră tot mai complicate, iar întâlnirile lor nu mai puteau trece neobservate.

Prințul Marco o face de râs pe Gabriella

Mai mult decât atât, expresia brunetei din fotografie atrage atenția. Gabriella privește către cameră cu un zâmbet jucăuș, într-o ipostază care poate lăsa impresia că era foarte sigură pe situația în care se afla. Momentul surprins în imagine capătă acum o altă semnificație, mai ales în contextul conflictelor și al dezvăluirilor care au urmat după terminarea emisiunii.

Marco a ales să însoțească fotografia de un mesaj cu tentă personală, în care vorbește despre dezamăgire, naivitate și lecțiile pe care le-a învățat în urma experiențelor trăite. Acesta lasă să se înțeleagă că a ajuns să privească diferit anumite situații și că, în prezent, acordă o importanță mai mare detaliilor pe care înainte poate nu le observa. Totodată, mesajul face trimitere la momentul în care adevărul iese la iveală, sugerând că unele lucruri nu au fost așa cum păreau la început.

„Din păcate atunci când ești o persoană pură la inimă nu ai cum să nu fii și naiv în același timp. Abia acum testul devine o lecție mult mai importantă și pentru mine atunci când mici detalii fac diferența, și când adevărul vine la suprafață.”, a transmis Marco.

Cum i-a răspuns Gabriella

Gabriella a observat gestul fostului partener de pe insulă și nu a lăsat fotografia fără o reacție. Bruneta a intervenit în secțiunea de comentarii, unde a încercat să explice atitudinea pe care a avut-o în timpul filmărilor. Aceasta a transmis că obișnuia să se joace cu camerele de filmat și că nu a urmărit să se răzbune pe cineva sau să provoace suferință prin comportamentul său.

Interesant este însă că intervenția Gabriellei nu mai poate fi găsită în prezent la postare. Cel mai probabil acesta a fost eliminat de Marco sau Bianca.

„Doamne, mereu mă jucam cu camerele, nu vreau răzbunare, nici să-i fac rău la nimeni.”, a spus Gabriella.

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