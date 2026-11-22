Julia Chelaru a rememorat un episod petrecut în perioada în care făcea parte din trupa Exotic, dezvăluind că Adrian Mutu a contactat-o și a invitat-o la o cafea. Deși îl considera unul dintre cei mai atrăgători bărbați ai momentului, artista spune că a refuzat invitația deoarece era implicată într-o relație și era îndrăgostită de un alt tânăr.

La finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, Exotic era una dintre cele mai cunoscute trupe feminine din România. Alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu, Julia Chelaru se bucura de succes, iar notorietatea formației atrăgea atenția multor persoane publice. Recent, cântăreața și-a adus aminte de momentul în care Adrian Mutu a căutat-o telefonic și a invitat-o în oraș.

Julia Chelaru a fost invitată la cafea de Adrian Mutu

Artista a povestit că fostul internațional obținuse numărul ei de telefon și a contactat-o în perioada în care aceasta activa în trupa Exotic. Cu toate că invitația venise din partea unuia dintre cei mai admirați sportivi ai vremii, Julia Chelaru spune că a ales să o refuze.

Motivul a fost legat de viața sa sentimentală din acel moment. Cântăreața era într-o relație și susține că era complet dedicată partenerului său, un tânăr din Constanța.

„E veche treaba. Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar am dat-o şi parcă mi-a părut rău că am spus-o. Eram în Exotic. Era la început şi aflase şi el numărul, dar el aflase numărul nu că eram eu importantă. El a luat toate gagicile pe vremea aia. Probabil a vrut să ne cunoască. Nu că s-a dat la mine sau… M-a sunat şi eu eram într-o relaţie, eram super mega îndrăgostită de un băiat din Constanţa şi nu-l mai vedeam decât pe băiatul ăla. Eu eram super mega îndrăgostită şi, când m-a sunat Adrian, a vrut să mă invite la o cafea. Nu vă gândiți la prostii!”

Ce spune artista despre fostul fotbalist

Deși nu a acceptat invitația, Julia Chelaru recunoaște că, privind acum în urmă, îl considera pe Adrian Mutu extrem de atrăgător. Artista a subliniat însă că nu a interpretat gestul acestuia ca pe o tentativă explicită de a începe o relație și crede că fostul fotbalist își dorea pur și simplu să o cunoască.

„Şi eu am spus nu, eram şi fitoasă așa, adică nu, cutare… Și nu că mi-a părut rău, am zis: „Bă, sincer, dar cât de frumos era!’. Şi acum e frumos, dar era de o frumusețe rară şi îţi dai seama, să fi ieşit şi eu la o cafeluță… Nu vă gândiți la prostii! Era bine, era frumos. Dacă-mi aduc aminte, am fost invitată la nişte evenimente unde a fost şi el invitat. Și nu te gândi, doar că noi cântam şi el era pe acolo. Dar categoric şi el mă ştie, şi eu îl ştiu. Dar atunci, cred că el voia să bifeze ceva. Nu neapărat. Repet, nu vă gândiți la prostii. „Bă, vreau s-o cunosc și eu pe…’, cum se vorbea, cum vorbesc băieții între ei. „Vreau s-o cunosc și eu pe aia.’ Ştii cum vorbesc, aşa vorbesc eu. Dar era frumos!”

Cum arată relația cu fostele colege din Exotic

După destrămarea trupei Exotic, membrele formației și-au continuat carierele separat. Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu au mers mai departe în proiectul Sexxy, în timp ce Andreea Bănică a format trupa Blondy alături de Cristina Rus.

Într-un interviu acordat anul trecut, artista a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu fostele sale colege. Ea a precizat că nu a fost contactată de acestea în perioada divorțului de Bogdan Jianu, însă a afirmat că nu a avut nicio așteptare și nu s-a simțit deranjată de acest lucru.

„Nu e vorba de apropiere. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Când spun nimeni, chiar nimeni. Nici nu am avut pretenții. Nu mă refer la fete aici, mă refer în general. Nu am avut așteptări, nu am ținut să mă sune sau să par victimă! Eu nu sunt o victimă în această viață! Nu suport nici încurajările. Încurajările trebuie să vină din suflet. Acestea sunt false dacă o persoană nu îți este prietenă, soră, mamă. Repet, nici eu nu am fost sunată. De aici puteți să trageți orice concluzie vreți. Nici nu am avut pretenții și nici nu m-am supărat. Acestea sunt niște lucruri foarte personale. Dintotdeauna, fetele știu, mie nu mi-au plăcut chestiile de fațadă”.

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Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!