Acasă » Știri » Vedeta din România care a recunoscut că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”

Vedeta din România care a recunoscut că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”

De: Irina Vlad 18/06/2026 | 12:35
Vedeta din România care a recunoscut că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”
Vedeta din România care a recunoscut că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Recent, Jiulia Chelaru a vorbit public despre decizia sa de a nu avea moștenitori. Ea a recunoscut faptul că niciodată nu s-a văzut în postura de mamă, menționând însă că acest lucru nu înseamnă că nu îndrăgește copiii. Din contră, ea susține că cei mici trag la ea ca un magnet, însă faptul că nu își dorește la rândul ei copii nu înseamnă că statutul ei de femeie în societate este anulat. 

Julia Chelaru a devenit cunoscută odată cu debutul său în industria muzicală din România, la sfârșitul anilor 90, ca membră a trupei Exotic, alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu. După destrămarea trupei, Julia și Claudia Pătrășcanu au format trupa Sexxy, continuând să cânte împreună. După ce nici această formulă nu a funcționat, artista a continuat să susțină concerte pe cont propriu.

Julia Chelaru: „Nu mi-am dorit niciodată copii”

De-a lungul carierei sale, Julia Chelaru a preferat să-și țină viața privată departe de „gurile rele” și să atragă atenția datorită reușitelor sale profesionale. A fost căsătorită vreme de 17 ani cu Bogdan Jianu, actualul soț al fostei gimnaste Cătălin Ponor, iar de câțiva ani și-a refăcut viața alături de John, un bărbat alături de care se declară fericită și împlinită, care i-a pus deja inelul pe deget – vezi AICI.

Recent, invitată în cadrul unui podcast, artista a vorbit deschis despre decizia sa asumată de a nu avea moștenitori și despre presiunea socială asupra femeilor. Ea este de părere că multe femei au decis să devină mame din motive greșite, fie presate de prejudecăți sau de dorința de a-și „completa” propria viață sau căsnicia, iar ea nu vrea să facă parte din această categorie de femei.

„Eu nu mi-am dorit niciodată, dar asta nu mă face mai puțin om, mai puțin femeie… Sunt atâtea persoane… Eu nu mi-am dorit, că asta a fost alegerea mea, nu că nu îmi plac copiii. Copiii știi cum vin la mine? Sunt atrași ca un magnet. Plus că nu aveam cum să nu fiu o mamă extraordinară, pentru că sunt făcută pentru așa ceva. Nu am avut eu acest instinct extraordinar, pentru că eu întotdeauna am fost întreagă eu cu mine.

Multe persoane au făcut copii din motive greșite. Că nu sunt fericiți și dacă au copiii respectivi. Să țină un bărbat lângă ele, total greșit. Multe relații s-au distrus când au apărut copiii, pentru că, vai de mine, nu mă simt împlinită și vreau să am pe cineva”, a spus Julia Chelaru pe YouTube la „Un podcast”.

Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!

A fost cerută în căsătorie de iubit, dar nu se grăbește să ajungă la altar! O cântăreață a rămas cu un gust amar după prima nuntă: „A fost pe sufletul fostului soț, eu nu mai vreau așa!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru. Bruneta a luat o decizie în favoarea ei
Știri
Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru. Bruneta a luat o decizie în…
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Știri
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat primarul Capitalei
Gandul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la...
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER...
Parteneri
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de fiul ei
Click.ro
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat primarul Capitalei
Gandul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru. Bruneta a luat o decizie în favoarea ...
Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru. Bruneta a luat o decizie în favoarea ei
Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. Mama lui Paris și Prince Jackson e ...
Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. Mama lui Paris și Prince Jackson e de nerecunoscut
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin ...
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații ...
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră
Canicula pune stăpânire pe Europa! Nopțile „super tropicale” și aerul saharian vor acapara România
Canicula pune stăpânire pe Europa! Nopțile „super tropicale” și aerul saharian vor acapara România
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist, în timp ce ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist, în timp ce Florin Tănase îi creează probleme serioase
Vezi toate știrile