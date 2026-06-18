Vedeta din România care a recunoscut că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”

Recent, Jiulia Chelaru a vorbit public despre decizia sa de a nu avea moștenitori. Ea a recunoscut faptul că niciodată nu s-a văzut în postura de mamă, menționând însă că acest lucru nu înseamnă că nu îndrăgește copiii. Din contră, ea susține că cei mici trag la ea ca un magnet, însă faptul că nu își dorește la rândul ei copii nu înseamnă că statutul ei de femeie în societate este anulat.

Julia Chelaru a devenit cunoscută odată cu debutul său în industria muzicală din România, la sfârșitul anilor 90, ca membră a trupei Exotic, alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu. După destrămarea trupei, Julia și Claudia Pătrășcanu au format trupa Sexxy, continuând să cânte împreună. După ce nici această formulă nu a funcționat, artista a continuat să susțină concerte pe cont propriu.

Julia Chelaru: „Nu mi-am dorit niciodată copii”

De-a lungul carierei sale, Julia Chelaru a preferat să-și țină viața privată departe de „gurile rele” și să atragă atenția datorită reușitelor sale profesionale. A fost căsătorită vreme de 17 ani cu Bogdan Jianu, actualul soț al fostei gimnaste Cătălin Ponor, iar de câțiva ani și-a refăcut viața alături de John, un bărbat alături de care se declară fericită și împlinită, care i-a pus deja inelul pe deget – vezi AICI.

Recent, invitată în cadrul unui podcast, artista a vorbit deschis despre decizia sa asumată de a nu avea moștenitori și despre presiunea socială asupra femeilor. Ea este de părere că multe femei au decis să devină mame din motive greșite, fie presate de prejudecăți sau de dorința de a-și „completa” propria viață sau căsnicia, iar ea nu vrea să facă parte din această categorie de femei.

„Eu nu mi-am dorit niciodată, dar asta nu mă face mai puțin om, mai puțin femeie… Sunt atâtea persoane… Eu nu mi-am dorit, că asta a fost alegerea mea, nu că nu îmi plac copiii. Copiii știi cum vin la mine? Sunt atrași ca un magnet. Plus că nu aveam cum să nu fiu o mamă extraordinară, pentru că sunt făcută pentru așa ceva. Nu am avut eu acest instinct extraordinar, pentru că eu întotdeauna am fost întreagă eu cu mine. Multe persoane au făcut copii din motive greșite. Că nu sunt fericiți și dacă au copiii respectivi. Să țină un bărbat lângă ele, total greșit. Multe relații s-au distrus când au apărut copiii, pentru că, vai de mine, nu mă simt împlinită și vreau să am pe cineva”, a spus Julia Chelaru pe YouTube la „Un podcast”.

Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!

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