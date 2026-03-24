Cum se înțelege Claudia Pătrășcanu cu Gabi Bădălău, după ani de procese: “O să ajungem la bătrânețe și o să regretăm”

Claudia Pătrășcanu a ales să stea departe o perioadă de lumina reflectoarelor, după ce ani la rândul viața ei a fost expusă publicului prin prisma căsniciei și, mai ales, divorțului de fostul soț, Gabi Bădălău. După o perioadă tumultoasă, artista părea că își găsise liniștea și echilibrul alături de iubitul ei cu care avea o relație stabilă de peste doi ani și cu cei doi copii pe care îi are din fosta căsnicie și cu care locuiește la Constanța. Dar nimic nu este „Etern”, fix așa cum spun și noile melodii de pe albumul său cu același nume, iar artista și iubitul ei au luat-o pe drumuri separate. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Claudia vorbește despre despărțirea de iubitul ei, dar și despre persoanele care au susținut-o în ultima perioadă. În plus, cu o sinceritate dezarmantă și cu asumare, artista nu s-a ferit să își recunoască greșelile trecutului, dar a vorbit și despre procesele care încă nu s-au încheiat cu fostul soț.

Claudia Pătrășcanu și-a făcut drum în Capitală, nu pentru vreun proces, așa cum obișnuia în trecut, ci pentru a fi la ziua de naștere a unei apropiate, dar și în scop profesional. Vedeta este foarte încântată să își prezinte noul album la care a lucrat mult, cu multe piese de dragoste și șlagăre eterne. Și, că tot am ajuns la subiectul dragoste, vedeta a dezvăluit că lucrurile în viața ei sunt bune, chiar dacă este singură, din nou. Nu simte nevoia de a își primi validarea din altă parte, iar alături de ea în ultima perioadă au fost mama și copiii ei, și, în acest fel a reușit să privească spre viitor cu optimism.

Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri exclusive după despărțirea de iubit: „Nu îmi grăbesc soarta”

CANCAN.RO: E o bucurie de fiecare dată când mă întâlnescu cu Claudia Pătrășcanu, mai ales că în ultimul timp am început să o vedem mai rar. Ce faci?

Claudia Pătrășcanu: E distanța aceasta Constanța – București, nu stau toată ziua pe la interviuri pentru că mă încurcă drumul. Dar atunci când vin în București, nu știu ce să fac mai întâi. Îmi pun câteva emisiuni, merg la eveniment, o sărbătoresc pe prietena mea. Am lansat albumul „Etern”.

CANCAN.RO: Ai perioada următoare aglomerată cu evenimente?

Claudia Pătrășcanu: Da, după Paște sunt câteva evenimente pe care trebuie să le onorez, le-am luat încă de anul trecut. Sunt atât de fericită, nu vă puteți imagina, mai ales că m-am hotărât după mulți ani să fac aceste proiecte. Am avut-o alături pe mama mea care tot timpul m-a împins de la spate, m-a ajutat cu cei mici, copiii care își doresc foarte mult să fiu pe scenă, pentru mine este mai important decât orice, prietenii, inclusiv colegii din muzica veche și alți colegi, m-au felicitat pentru proiect.

CANCAN.RO: Adineauri îmi povesteai cu bucurie despre acest proiect și ce înseamnă, iar eu, curioasă fiind, te-am întrebat de partener. Ai spus de mamă, de copii, de prieteni, dar nimic despre el. S-a scris că v-ați despărțit, apoi v-ați împăcat. Care este situația actuală?

Claudia Pătrășcanu: Sunt singură. Se pare că lucrurile în viață nu sunt întotdeauna cum par a fi și ne-am dori. Sunt singură, sunt fericită, eu mereu am fost fericită cu mine. Încerc să mă bucur de tot ceea ce îmi este dat. Sunt în permanență cu cei mici, mă ocup de ei, de activitățile lor, de școală, de muzică. Nu înseamnă că mă uit pe mine, dar viața mea nu depinde de o persoană anume și nici nu îmi grăbesc viitorul sau soarta. Probabil că am făcut greșeli sau alegeri greșite, am învățat din ele și nu le mai repet. Las lucrurile să se întâmple așa cum vin.

CANCAN.RO: Ce greșeli? La ce te referi când spui greșeli?

Claudia Pătrășcanu: Eram tânără și făceam lucruri pe care nu trebuia să le fac, ar fi trebuit să gândesc mai mult, dar tinerețea te grăbește cu lucrurile în viață. Nu am niciun regret, îmi accept viața cum este, cu bune și cu rele. Am învățat să fiu mai bună, mai înțeleaptă și să înțeleg mai bine oamenii. M-am călit în anumite situații, dar nu am nimic de regretat. Am doi copii minunați, sănătoși, sunt recunoscătoare pentru tot ce primesc, niciodată nu mă grăbesc. La mine toate s-au întâmplat treptat, nu pe grabă.

Ce spune artista despre procesele cu Gabi Bădălău: „Când ajungem la bătrânețe, o să regretăm”

CANCAN.RO: Ai ajuns într-un final la o înțelegere cu Gabi?

Claudia Pătrășcanu: Nu știu dacă la o înțelegere, dar este tatăl copiilor mei, îmi iubesc copiii enorm de mult. S-au făcut greșeli, timpul a trecut, iar eu am înțeles multe. Era bine să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat, nu ne mai întoarcem în timp, prezentul și viitorul contează. Eu îmi respect copiii și știu că ne iubesc pe amândoi la fel.

CANCAN.RO: Deci le respecți opiniile? Le iei în considerare?

Claudia Pătrășcanu: Absolut și îmi doresc să crească sănătos, cu principii de viață sănătoase și să nu crească cu traume sau ranchiună. Mai sunt copii care poartă ranciună, dar eu nu-mi doresc să se întâmple asta. Până la urmă și noi suntem oamenii, chiar dacă suntem părinți, și părinții mai greșesc și cu toții greșim.

CANCAN.RO: Te mai vedem pe holurile tribunalelor?

Claudia Pătrășcanu: Se vor termina și aceste procese, au apărut altele. O să se termine, nu vreau să mă mai gândesc la ele, am avocați care merg la ele și mă reprezintă.

CANCAN.RO: La ce procese te referi? Tot cu Gabi și cu fosta soacră?

Claudia Pătrășcanu: Se vor termina și acestea, sunt convinsă că se vor termina, cu înțelepciune și cu bunătate din partea mea, se vor termina. Nu am așteptări din partea altora, fiecare face și gândește cum poate și cum dorește. Când o vrea Dumnezeu, se vor termina. Mai târziu o să ajungem la bătrânețe și o să regretăm că a trebuit să stăm prin procese. Până la urmă copiii cresc și ei trebuie să fie liniștiți, liniștea este mai presus decât multe.

