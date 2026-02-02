Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!

Julia Chelaru a început anul 2026 într-un loc exotic, departe de agitația din România. Artista se află în Zanzibar, o destinație care a surprins-o și a pus-o pe gânduri, nu doar prin peisaje, ci și prin contrastul puternic dintre lux și realitatea localnicilor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Julia vorbește despre echilibrul interior pe care l-a câștigat, planurile profesionale pentru acest an și motivul pentru care a ales să fie mult mai discretă cu viața personală.

După un an plin de spectacole și evenimente, Julia Chelaru a ales să își înceapă anul 2026 într-o vacanță mult visată. În Zanzibar, artista a descoperit nu doar relaxarea, ci și lecții importante despre recunoștință și liniște. Departe de lumina reflectoarelor, Julia vorbește deschis despre transformarea sa ca femeie, despre carieră și despre decizia fermă de a nu-și mai expune viața personală.

CANCAN.RO: Julia, 2026 te prinde în vacanță, într-un loc exotic. Cum ți-ai început anul și cu ce gânduri ai pășit în noul an?

Julia Chelaru: Ce pot să spun? M-a prins într-un loc exotic foarte frumos. Mi l-am dorit de foarte mult timp. Imediat după spectacolele de Revelion, care au fost în număr de cinci, am mai stat câteva zile până mi-am făcut bagajul și am ajuns aici, în Zanzibar.

Într-adevăr, nu aveam așteptări, nu știam la ce să mă aștept. Dar este un loc de care te îndrăgostești iremediabil și cu siguranță voi reveni aici.

CANCAN.RO: Privind în urmă, cum a fost 2025 pentru tine? Un an al liniștii, al transformării sau al deciziilor importante?

Julia Chelaru: Pentru mine a fost anul 2025. Un an corect, un an frumos, cu multe evenimente frumoase. Importante e că nu au fost evenimente foarte dramatice sau tulburătoare. Toate au fost așa cum trebuiau să fie. Eu merg mereu pe principiul că nu trebuie să-ți dorești decât să fie pace în lume, chiar dacă sună a clișeu. Dar îți dorești să fie pace, să fie totul pe un făgaș normal și să-ți faci treaba bună, să-ți faci treaba, să poți, în cazul meu, să cânți sau să faci spectacole. Și totul, eu zic, că e perfect așa. Nici când îți dorești măreții sau nu știu ce vise mult prea mari în gândurile tale. Eu zic să lași și universul să lucreze pentru tine și să fie așa, cu măsură, totul. Așa cum am fost eu întotdeauna. Eu am fost mereu cu măsură și eu zic că n-am fost rău.

„Te îndrăgostești de Zanzibar fără să-ți dai seama”

CANCAN.RO: Ești acum în Zanzibar, o destinație care pentru mulți pare un vis. Ce te-a impresionat cel mai mult acolo: oamenii, natura, energia locului?

Julia Chelaru: Pe mine m-a impresionat totul. Bineînțeles, începând de la vreme, care n-are cum să nu-ți placă: soarele, căldura. Și aici este o vreme constantă, 32 de grade mereu, foarte frumos, deci n-are ce să fie rău din punctul ăsta de vedere.

M-au impresionat, bineînțeles, și românii noștri, pentru că aici se face mereu un grup de români cu care ne distrăm și ieșim peste tot. Oamenii aici sunt mai relaxați și uiți ce zi este, uiți ce oră este. Toate parcă merg așa, mai altfel decât în România.

Noi am mâncat de toate, deci nu e ca și cum am mâncat doar mâncarea lor. Noi ne gătim și aici ce vrem. Într-adevăr, fructele sunt mult mai gustoase aici, deci e de apreciat.

Este foarte interesant contrastul, într-adevăr, discrepanța dintre lucruri de foarte mare lux și, poate, atunci când mergi pe anumite străduțe, ai senzația că te întorci în timp, în copilărie, la țară. Dar mie discrepanța asta mi se pare foarte, foarte frumoasă și chiar romantică, așa că nu sunt lucruri de obiectat.

CANCAN.RO: Se spune că vacanțele vin și cu revelații personale. Ai avut vreun moment sau o stare care te-a pus pe gânduri în această călătorie?

Julia Chelaru: Da, pentru că eu, când o să ajung acasă, o să apreciez mult mai mult faptul că noi avem lumină mereu, că avem internet mereu. Aici, într-adevăr, în această stațiune din Zanzibar, situația lor nu este foarte ok. Mă refer la cei care locuiesc aici, pentru că li se mai ia curentul câte patru ore pe zi. Oamenii folosesc generatoare și de-aia noi nu prea simțim ca turiști, dar ei, săracii, nu au și se descurcă și sunt fericiți chiar și așa. Și când te întorci în România, bineînțeles, o să apreciezi mult mai mult lucrurile astea.

CANCAN.RO: Arăți foarte bine și pari într-o formă excelentă. Cum reușești să te menții, inclusiv în vacanță? Ai o rutină de la care nu te abați niciodată?

Julia Chelaru: Încerc, pe cât posibil, și aici în vacanță să nu exagerez. Mai fac un fel de fasting, eu nu sunt o mâncăcioasă pe timp de zi. Aici oricum se face mișcare, te duci colo, te duci dintr-o parte în alta continuu, deci mișcare e.

Dar încerc să țin măsura la toate, chiar și în vacanță, adică nu exagerez.

CANCAN.RO: Cât de importantă este pentru tine grija față de corp, dar și față de starea emoțională, în această etapă a vieții tale?

Julia Chelaru: Da, este. Este importantă, cum să nu. Eu țin la lucrurile astea. Acum, fiind în vacanță, am mers așa mai cu valul. Nu prea am fost atentă la detaliile astea de skin care. Dar pentru că aici totul, soarele, energia, parcă te ajută.

Toate vin de la sine, nici nu mai trebuie prea multe creme sau suplimente. Am mers cu ele, dar nici nu le-am folosit. Pentru că totul parcă decurge altfel aici. Dar, de obicei, când sunt acasă, am grijă destul de mult și de interior, și de exterior.

Nu mai vrea să își expună viața personală

CANCAN.RO: Ești mai discretă cu viața personală, dar pari într-o perioadă senină. Ce ai învățat despre tine în ultimii ani, ca femeie?

Julia Chelaru: Da, am fost mai discretă și este o idee de-a mea. Acum nu mai e cazul. Mi-am pus pe tavă relațiile, că așa a fost să fie. Multă lume știe sau nu știe despre relațiile mele în profunzime, dar mi-am propus ca aspectul ăsta să nu prea-l mai vorbesc.

Pentru că nu dă bine până nu e ceva nici măcar 100% safe, nu mai vrei să știe lumea, pentru că nu cred că interesează pe nimeni. Chestia asta nu ne bagă niciun ban în buzunar, faptul că știe lumea că suntem cu Y sau cu X.

Ei ne văd pe noi la televizor, online, ne aud cântând, facem oamenii fericiți la spectacole. Chestia asta ne aduce nouă bani. Și pun bani în ghilimele.Să-ți expui viața privată în ideea că ai vreun avantaj mi se pare o iluzie și eu n-aș avea nimic de câștigat să-mi expun prea mult viața personală. Dar eu sunt o persoană sinceră și mereu am spus, în mare, cum stau lucrurile, așa că nu sunt nici vreo secretoasă.

CANCAN.RO: Ai fost parte dintr-o generație care a crescut sub lumina reflectoarelor. Cum te raportezi astăzi la Julia de la începutul carierei?

Julia Chelaru: Fiecare etapă e frumoasă. Eu nu pot să spun că lucrurile au fost mai bune sau mai proaste. Fiecare etapă a avut rolul ei. Julia cea de atunci e diferită față de Giulia cea de azi. Și showbizul era altul, dar fiecare etapă cu frumusețea ei.

Bineînțeles că etapa de acum este cea mai frumoasă, pentru că pe asta o trăiesc. Nu trăiesc în trecut și nu o să spun vreodată „vai, ce bine era atunci”. Nu sunt genul. Cu experiența, cu timpul, cu maturitatea emoțională, clar îți place de tine cea de acum și nu cea de atunci. Dar repet, fiecare etapă a avut frumusețea ei. Dacă tragi linie, îți dai seama că ai fost un om norocos. Eu am fost chiar un om norocos cu toate etapele astea din viața mea.

CANCAN.RO: Pe plan profesional, ce urmează pentru tine?

Julia Chelaru:

Urmează piese noi, proiecte frumoase, spectacole, multe în diaspora. Vara aceasta sunt pregătite spectacole frumoase în diaspora, în următoarele luni. Vor fi multe, multe proiecte. Dar, de obicei, nu le spun înainte, pentru că am o preconcepție că e mai bine să se îndeplinească și nu e bine să spui anumite lucruri până nu se întâmplă. Dar sunt foarte multe lucruri frumoase pe care le am în plan sau chiar se definitivează.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să definești această etapă a vieții tale într-un singur cuvânt, care ar fi acela și de ce?

Julia Chelaru: Este cea mai frumoasă și cea mai colorată etapă a vieții mele. Pentru că sunt într-un echilibru interior destul de mare. Mai am de lucrat, dar sunt foarte fericită cu mine, cu ceea ce mi se întâmplă, cu oamenii frumoși din viața mea și cu lucrurile pe care universul mi le dă ca un dar pentru mine. Eu spun că este cea mai complexă, colorată și fructuoasă etapă din toată viața mea. Așa că e de bine.

