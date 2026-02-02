Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Anul 2026 se anunță intens din punct de vedere emoțional și plin de revelații pentru toate zodiile. Este un an în care multe adevăruri ies la suprafață, iar relațiile sunt puse la încercare. Pentru unii nativi, Universul aduce claritate și eliberare, însă pentru una dintre zodii, vestea va fi greu de digerat: va descoperi un adevăr dureros despre persoana iubită, care îi va schimba complet perspectiva asupra relației.

Pentru majoritatea semnelor zodiacale, 2026 aduce oportunități de resetare și reconstrucție. Situații care păreau blocate se pot debloca brusc, iar oamenii vor fi puși în fața unor alegeri care le pot schimba complet parcursul. Este un an în care se închid capitole vechi și se deschid altele noi, cu mai multă claritate și maturitate.

Pentru nativii Capricorn, începutul de an nu va fi deloc ușor. Primele luni vin cu tensiuni, răsturnări de situație și senzația că lucrurile scapă de sub control. Ianuarie poate aduce conflicte, decizii forțate sau evenimente care îi scot din zona de confort. Totuși, această perioadă instabilă are rolul de a-i pregăti pentru o etapă mult mai bună, conform Livetext.

Din februarie, lucrurile încep să se așeze, mai ales pe plan profesional. Apar șanse de afirmare, proiecte profitabile și o îmbunătățire clară a situației financiare. Capricornul își recapătă încrederea și simte că munca sa începe să fie recunoscută.

Momentul cel mai delicat al anului vine însă în primăvară. În martie sau aprilie, Capricornii pot afla un adevăr dureros legat de viața sentimentală. Poate fi vorba despre o minciună, o trădare sau o revelație care schimbă complet modul în care privesc relația de cuplu. Deși impactul emoțional va fi puternic, această confruntare cu realitatea le va oferi, pe termen lung, eliberare și claritate.

CITEȘTE ȘI: Horoscop rune azi, 2 februarie 2026. Ingwaz aduce începuturi fertile și șanse care nu trebuie ratate

Zodiile cu suflete divine. Emană o energie dulce și blândă