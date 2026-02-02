Acasă » Știri » Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 16:37
Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care va afla vești neplăcute

Anul 2026 se anunță intens din punct de vedere emoțional și plin de revelații pentru toate zodiile. Este un an în care multe adevăruri ies la suprafață, iar relațiile sunt puse la încercare. Pentru unii nativi, Universul aduce claritate și eliberare, însă pentru una dintre zodii, vestea va fi greu de digerat: va descoperi un adevăr dureros despre persoana iubită, care îi va schimba complet perspectiva asupra relației.

Pentru majoritatea semnelor zodiacale, 2026 aduce oportunități de resetare și reconstrucție. Situații care păreau blocate se pot debloca brusc, iar oamenii vor fi puși în fața unor alegeri care le pot schimba complet parcursul. Este un an în care se închid capitole vechi și se deschid altele noi, cu mai multă claritate și maturitate.

Ce se întâmplă cu acești nativi

Pentru nativii Capricorn, începutul de an nu va fi deloc ușor. Primele luni vin cu tensiuni, răsturnări de situație și senzația că lucrurile scapă de sub control. Ianuarie poate aduce conflicte, decizii forțate sau evenimente care îi scot din zona de confort. Totuși, această perioadă instabilă are rolul de a-i pregăti pentru o etapă mult mai bună, conform Livetext.

Din februarie, lucrurile încep să se așeze, mai ales pe plan profesional. Apar șanse de afirmare, proiecte profitabile și o îmbunătățire clară a situației financiare. Capricornul își recapătă încrederea și simte că munca sa începe să fie recunoscută.

Momentul cel mai delicat al anului vine însă în primăvară. În martie sau aprilie, Capricornii pot afla un adevăr dureros legat de viața sentimentală. Poate fi vorba despre o minciună, o trădare sau o revelație care schimbă complet modul în care privesc relația de cuplu. Deși impactul emoțional va fi puternic, această confruntare cu realitatea le va oferi, pe termen lung, eliberare și claritate.

CITEȘTE ȘI: Horoscop rune azi, 2 februarie 2026. Ingwaz aduce începuturi fertile și șanse care nu trebuie ratate

Zodiile cu suflete divine. Emană o energie dulce și blândă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, de la orele 14:00 și 15:00
Știri
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, de…
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”
Știri
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă…
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire...
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un mediu în care boala să nu poată supraviețui”
Gandul.ro
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Adevarul
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu...
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Digi24
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces...
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat...
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Digi 24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește...
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”
Digi24
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat....
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un mediu în care boala să nu poată supraviețui”
Gandul.ro
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, ...
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, de la orele 14:00 și 15:00
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea ...
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea antidotul pe stoc
Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai ...
Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică
Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis ...
Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!
Vezi toate știrile
×