Andreea Bălan, amendată drastic de Antena 1. Clauzele pe care le-a încălcat cântăreața: ”A fost dramatic”

Cântăreața Andreea Bălan a fost sancționată de două ori pentru implicarea în contexte mediatice în care avea contracte active cu posturi concurente. Iată despre ce este vorba!

În televiziuni, contractele semnate cu artiștii conțin clauze stricte care reglementează ce pot sau nu pot face în perioada colaborării. Aceste clauze pot viza exclusivitatea aparițiilor, comunicarea cu alte posturi sau publicarea de materiale personale în afara trustului. Nerespectarea prevederilor contractuale atrage sancțiuni financiare, iar vedetele riscă amenzi chiar și pentru acțiuni care par minore, dar care contravin regulilor stabilite de televiziune.

Andreea Bălan, amendată drastic de Antena 1

Andreea Bălan a fost sancționată de televiziuni pentru încălcarea clauzelor contractuale în mai multe situații. Într-un caz, artista a fost amendată după ce un mesaj trimis unui prezentator a fost citit în direct într-o emisiune difuzată de un post concurent, încălcând astfel restricțiile contractuale care îi interziceau orice interacțiune publică cu alte canale media. Evenimentul a avut loc în contextul unei perioade personale dificile, dar televiziunea a aplicat sancțiunea conform regulilor din contract.

Un alt incident a vizat apariția artistei pe coperta unei reviste în timpul unei sarcini, încălcând clauza care prevedea că materiale personale nu pot fi publicate de trusturi externe. Chiar dacă gestul nu a fost intenționat, artista a primit o amendă pentru neconformitate, subliniind stricta aplicare a regulilor contractuale în industria media.

”Ți se spunea, nu ai voie să ieși pentru că tu ești semnată cu noi și tu nu poți să ieși să vorbești pentru că faci audiențe la celălalt trust. Și mi s-a întâmplat asta. Eu eram acasă și trăiam o despărțire prima oară. Și era emisiune la… ProTV și eu aveam contract în partea cealaltă și eu eram acasă și vedeam pe post cum se minte și era emisiunea în direct. Și eu nu puteam să fac nimic. Cel mult am dat un SMS prezentatorului și am zis că nu e adevărat. Și el ce a făcut? A citit mesajul în direct și mi-au dat o amendă. Da, mi-au dat notificare și că n-aveam voie să fac lucrul ăla, n-aveam voie să dau acel SMS care să fie citit în direct. Acum nu mai am niciun contract cu nimeni și pot să vorbesc așa, liber. Dar când ai un contract așa și ai niște clauze de… Bine, nu prea avea treabă cu… De exemplu, la un moment dat am primit amendă tot de la trustul respectiv, așa, pentru că eu nu mi-am dat seama, n-am realizat, am apărut însărcinată pe coperta Unica. Și era o clauză acolo în care n-aveai voie să… chestiile personale să le dai în altă parte, în alt trust. Trebuia să le dai tot în trust-ul tău. Și eu am uitat de clauza asta. Adică chiar a fost neintenționat. Și am primit amendă, da, la vremea respectivă. Da, îți seama, a fost dramatică. A fost vina mea că n-am citit. Dar ce să ții în minte că e atâta contractele, știi? Și mi s-a dat amendă și am suferit de asta, eram și însărcinată luna patra, era dezvăluirea pe copertă, eu m-am bucurat de copertă, pentru mine era… Era un lucru frumos, da”, a spus Andreea Bălan la Un podcast de seară cu Alex Dobreanu.

