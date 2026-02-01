Detaliul esențial care poate multiplica beneficiile mersului pe jos

Mersul pe jos este una dintre cele mai simple și accesibile forme de mișcare, cu beneficii dovedite pentru digestie, inimă și starea generală de sănătate. Totuși, așa cum arată mai multe studii recente citate și analizate în Vanity Fair, nu doar numărul de pași contează, ci un detaliu adesea ignorat poate face diferența majoră: ritmul în care mergem.

De ce nu distanța este cheia

De ani buni, mersul pe jos este recomandat drept soluție universală pentru un stil de viață mai sănătos. Mulți se concentrează pe kilometri sau pe celebra bornă de 10.000 de pași pe zi, considerată mult timp un ideal. Însă cercetările recente arată că această abordare este incompletă. Dacă scopul este îmbunătățirea reală a sănătății metabolice și cardiovasculare, viteza mersului poate fi mai importantă decât distanța parcursă.

Ritmul face diferența

Un studiu publicat în British Journal of Sports Medicine a analizat impactul vitezei de mers asupra riscului de diabet de tip 2. Rezultatele sunt clare: mersul într-un ritm moderat, de aproximativ trei-patru kilometri pe oră, reduce riscul de diabet cu aproximativ 15% comparativ cu mersul lent. Însă beneficiile cresc semnificativ atunci când ritmul devine alert.

Persoanele care merg într-un ritm rapid, de cinci până la șapte kilometri pe oră, prezintă o reducere a riscului de diabet de tip 2 de circa 24%. Iar la viteze de peste șapte kilometri pe oră, reducerea riscului ajunge la aproape 40%. Cu alte cuvinte, câteva minute de mers mai energic pot avea un impact disproporționat de mare asupra sănătății.

Orice pas contează, chiar și puțini

Desigur, acest lucru nu înseamnă că mersul lent este inutil. Orice formă de mișcare este mai bună decât sedentarismul. Cercetări realizate de Harvard University arată că doar 15 minute de mers pe jos pe zi, de cel puțin cinci ori pe săptămână, pot întări sistemul imunitar și pot reduce poftele pentru zahăr. Beneficiile apar chiar și la volume mici de activitate.

Mitul celor 10.000 de pași

Ideea că 10.000 de pași zilnic reprezintă pragul magic a fost, în mare parte, demontată. Studii din ultimii ani indică faptul că între 2.600 și 2.800 de pași pe zi pot aduce deja beneficii semnificative pentru sănătate, iar aproximativ 7.000 de pași sunt suficienți pentru a reduce cu peste 50% riscul de boli cardiovasculare. Accentul se mută astfel de la cantitate absolută la calitatea mișcării.

Mișcarea scurtă, dar intensă

Alte cercetări recente au demonstrat că 20–25 de minute de activitate fizică intensă, chiar și de scurtă durată, pot contribui la creșterea longevității. Chiar și gesturi aparent minore, precum urcatul scărilor de câteva ori pe zi, pot reduce semnificativ riscul de afecțiuni cardiace.

Un alt detaliu adesea trecut cu vederea este momentul mersului. Plimbările după masă ajută la reglarea glicemiei, susțin digestia, reduc riscul cardiovascular și pot îmbunătăți calitatea somnului. Nu este nevoie de sesiuni lungi: câteva minute de mers alert sunt suficiente.

Mesajul este simplu: faceți pași ori de câte ori puteți, dar nu uitați să accelerați ritmul atunci când este posibil. Nu distanța impresionantă sau numărul perfect de pași contează cel mai mult, ci intenția, constanța și energia cu care vă mișcați.

CITEȘTE ȘI:

Tom Cruise, în formă chiar și la 63 de ani. Care este secretul

Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul