Tom Cruise, în formă chiar și la 63 de ani. Care este secretul

La 63 de ani, Tom Cruise arată la fel de în formă ca întotdeauna, în cel mai recent film din celebra serie Mission Impossible: The Final Reckoning. Totul datorită unei rutine de fitness și dietei stricte.

Într-o conversație recentă cu The Hollywood Reporter, Cruise a confirmat planurile de a continua să joace în filme până la bătrânețe:

„Am spus că voi face filme până la 80 de ani; de fapt, voi face asta și după 100 de ani.”

Actorul a afirmat că „nu se va opri niciodată din a face filme de acțiune”.

În prezent, deși a trecut de 60 de ani, Cruise rămâne tânăr la suflet și etalează un corp care poate eclipsa fizicul unor bărbaților de 30 de ani. Deci, cum reușește actorul să își mențină tonusul?

Deși nu putem avea cu toții genele vedetei, o trecere în revistă a obiceiurilor sale de fitness înseamnă un pas mai aproape spre a rămâne la fel de tânăr ca el, notează LIFESTYLE ASIA.

Cruise se ține de un regim de antrenament intens și o dietă strictă pentru a face această misiune a sa posibilă.

Rutina de fitness a lui Tom Cruise după 60 de ani

Pentru Cruise, exercițiile fizice nu înseamnă doar arderea caloriilor în sală – sunt o experiență completă.

El se bucură de adrenalina aventurilor în aer liber, cum ar fi caiac, speologie, scrimă, alpinism și multe altele.

Actorul menține un echilibru sănătos în antrenamentul său, combinând exercițiile de sală de bază cu activități dinamice în aer liber.

Când a fost întrebat cum rămâne tânăr, Cruise a declarat pentru Men’s Health în 2023:

„Mers cu caiacul pe mare, speologie, scrimă, banda de alergare, greutățile… alpinism, drumeții… Fac jogging… Fac atât de multe activități diferite.”

Exerciții cardio pentru a arde calorii suplimentare

În mod ideal, fiecare sesiune de antrenament ar trebui să înceapă cu activități cardiovasculare, cum ar fi alergarea pe bandă, înotul, mersul pe jos rapid sau ciclismul. Aceste activități fac sângele să pompeze și activează grupe musculare mari.

Potrivit Asociației Americane a Inimii, adulții ar trebui să aibă ca obiectiv cel puțin 150 de minute de activitate aerobică de intensitate moderată sau 75 de minute de activitate aerobică viguroasă pe săptămână.

Antrenament cu greutăți pentru a îmbunătăți forța musculară

Antrenamentul cu greutăți (numit și antrenament de rezistență sau antrenament de forță) include orice activitate în care mai multe grupe musculare se reunesc pentru a îndeplini o sarcină, de exemplu, flotări, genuflexiuni, fandări etc. Obiectivul principal al antrenamentului cu greutăți este de a construi masa musculară, forța și rezistența.

În funcție de obiectivele de fitness, se poate opta pentru exerciții cu greutatea corporală, antrenament în circuit sau haltere tradiționale. Scopul final este de a menține flexibilitatea, echilibrul și forța funcțională generală pe măsură ce îmbătrânești.

Exercițiile în aer liber, o parte esențială a antrenamentului

Antrenamentul în aer liber nu înseamnă doar arderea caloriilor – este un antidot împotriva stresului, anxietății și oboselii.

Persoanele care fac exerciții fizice în aer liber experimentează o sănătate mintală îmbunătățită, conexiuni sociale mai puternice și numeroase alte beneficii care le îmbunătățesc calitatea vieții.

Antrenamentele în aer liber sunt deosebit de importante pentru menținerea flexibilității și echilibrului pe măsură ce îmbătrânim.

Potrivit relatărilor din presă, vedeta din Mission: Impossible se antrenează aproximativ cinci zile pe săptămână.

Trei zile sunt dedicate antrenamentului cu greutăți și cardio, în timp ce celelalte două sunt rezervate activităților în aer liber.

O privire asupra planului de dietă al lui Tom Cruise

Pentru a continua să efectueze cascadorii spectaculoase în filme, Tom Cruise menține o dietă disciplinată, consumând doar 1.200 de calorii pe zi.

Mesele unde Tom nu se ține de regim sunt ceva foarte rar.

În general, actorul optează pentru alimente la grătar în loc de prăjite și își menține aportul de carbohidrați la minimum.

Restricția calorică nu numai că promovează pierderea rapidă în greutate, dar ajută și la reducerea factorilor de risc pentru bolile de inimă, scade nivelul zahărului din sânge și scade inflamația.

Cu toate acestea, astfel de diete sunt de obicei de scurtă durată, durând doar câteva săptămâni sau câteva luni, deoarece mulți oameni le abandonează din cauza naturii lor stricte.

Între timp, o reducere semnificativă a aportului de carbohidrați poate susține, de asemenea, pierderea în greutate prin reducerea poftei de mâncare.

O dietă săracă în carbohidrați poate ajuta la scăderea colesterolului, a tensiunii arteriale și a nivelului de zahăr din sânge.

