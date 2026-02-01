Acasă » Știri » Cold Storage – data lansării, distribuția și tot ce se știe despre comedia horror cu Liam Neeson

De: Paul Hangerli 01/02/2026 | 23:30
Cold Storage, sursa- captură social media Studiocanal

Cold Storage se conturează drept unul dintre cele mai atipice filme horror ale anului 2026: un amestec de groază corporală, umor negru și spectacol de tip B-movie, condus de Liam Neeson și Joe Keery. Adaptare după romanul publicat în 2019 de David Koepp, filmul promite exact ce sugerează premisa: o noapte scăpată de sub control într-o unitate militară de depozitare, cu consecințe catastrofale.

Când apare Cold Storage în cinematografe

Potrivit Fandomwire,primele reacții apărute înainte de lansare sunt în mare parte favorabile, lăudând distribuția și asumarea totală a tonului de „distracție de gen”. Există momente deliberate de grotesc, dar chimia dintre Joe Keery și Georgina Campbell, alături de umorul sec, perfect dozat, al lui Neeson, par să fie ingredientele care dau filmului personalitate.

În Statele Unite, filmul va avea premiera pe 13 februarie 2026, o zi de vineri – alegere cât se poate de potrivită pentru un horror. Lansarea internațională a început deja: Mexic și Brazilia au primit filmul pe 29 ianuarie 2026.

În Europa, proiecțiile vor fi programate pe parcursul lunii februarie, în țări precum Polonia, Franța, Germania și Regatul Unit, iar Noua Zeelandă va avea premiera pe 12 martie 2026. Distribuția este asigurată de Samuel Goldwyn Films în America de Nord și de StudioCanal pe piețele europene și internaționale.

Distribuția și echipa filmului

Pe lângă Liam Neeson și Joe Keery, filmul îi mai are în roluri principale pe Georgina Campbell, Sosie Bacon, Lesley Manville și Vanessa Redgrave. Neeson îl interpretează pe Robert Quinn, un agent guvernamental implicat în operațiuni de bioterorism, în timp ce Keery și Campbell joacă doi angajați de noapte ai unei facilități de depozitare. Sosie Bacon este un virolog prins în mijlocul haosului, iar Manville și Redgrave completează distribuția cu roluri de autoritate și experiență.

Regia este semnată de Jonny Campbell, cunoscut pentru capacitatea sa de a combina tonuri contrastante, așa cum a demonstrat în serialul Dracula. Scenariul este adaptat chiar de autorul romanului, David Koepp, unul dintre cei mai prolifici scenariști de la Hollywood, cu titluri precum Jurassic Park, Mission: Impossible sau Spider-Man în portofoliu.

Filmările au avut loc în Italia și Maroc, iar pentru secvențele subterane a fost folosită o instalație militară reală din perioada Războiului Rece, ceea ce contribuie la senzația de realism apăsător.

Despre ce este Cold Storage

Povestea începe în 1987, în deșertul Australiei de Vest, după prăbușirea stației spațiale Skylab. Deși NASA consideră că toate fragmentele au fost recuperate, într-un orășel izolat apar decese inexplicabile, extrem de violente. Ancheta scoate la iveală o mucegai verde, iridescent, prezent pe o bucată de resturi spațiale – un organism parazit cu o capacitate letală de adaptare.

Proba ajunge într-o unitate militară subterană ultra-secretă din Statele Unite, concepută special pentru depozitarea amenințărilor biologice. Aici intervine al doilea plan temporal, plasat în 2026. Baza a fost între timp dezafectată, iar creșterea temperaturii subterane duce la compromiterea sistemului de izolare. Organismul scapă, se răspândește rapid și transformă totul într-o luptă pentru supraviețuire.

Filmul capătă treptat ritmul unui joc mortal, în care personajele trebuie să înțeleagă natura amenințării și să oprească infestarea înainte ca aceasta să ducă la dispariția omenirii. Tonal, Cold Storage se apropie de energia filmelor Slither sau Zombieland, asumându-și pe deplin statutul de horror SF cu umor și autoironie.

Lansarea pe streaming

Deocamdată, Cold Storage este gândit exclusiv ca experiență cinematografică. Nu a fost anunțată o dată oficială pentru streaming, însă, conform practicilor actuale, filmul ar putea ajunge online la aproximativ 45–90 de zile după lansarea în săli. Asta ar însemna o disponibilitate estimată undeva între aprilie și mai 2026, în funcție de performanța la box office.

Cold Storage nu încearcă să reinventeze genul, ci să-l folosească inteligent: o premisă puternică, ritm alert, distribuție solidă și plăcerea evidentă a creatorilor de a face un film de groază care nu se ia prea în serios. Premiera din SUA rămâne fixată pentru 13 februarie 2026.

