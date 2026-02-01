“Spaima loteriei” lovește din nou! Dan Capatos a câștigat la LOTO cu numerele sugerate de Stelian Ogică, în direct

Au fost momente incendiare Dan Capatos Show de pe CANCAN.RO după ce Stelian Ogică a dezvăluit în direct combinația de numere care s-a dovedit a fi câștigătoare la Loto. Celebrul Ogică a dezvăluit cel mai bine păstrat secret. Să nu vă imaginati că el arunca niște numere la întamplare și se bazează pe noroc sau ajutor divin ca să câștige. Nu! Are o strategie bine pusă la punct, pe care a împartașit o în cadrul emisiunii. Iar Dan Capatos a tinut cont de toate sfaturile lui, a pus un bilet cu numerele pe care i le a indicat Ogică și a câștigat!

Aflat în direct la Dan Capatos Show, celebrul Stelian Ogică, cel cunoscut publicului sub denumirea de Spaima Loteriei în urma pasiunii pe care o are pentru loterie și în urma celebrului bilet pe care susține că l-a pierdut, a scos la iveală ceea ce numește el: Secretul combinațiilor norocoase. (vezi aici ediția). Și nu, nu este vorba despre simple numere sau noroc orb. Ogică susține că în spatele fiecărui bilet există o strategie, iar teoria sa a fost explicată pas cu pas în timpul emisiunii. Se pare că strategia lui a fost și câștigătoare!

Dan Capatos, câștigător la loto după strategia dezvăluită de Ogică în direct

Stelian Ogică a dezvăluit strategia sa bine pusă la punct pentru a câștiga la loto,iar Dan Capatos a ținut cont de toate sfaturile lui si a pus un bilet cu numerele pe care i le-a indicat acesta.

Nu degeaba este denumit Spaima loteriei pentru că surpriza! Biletul a iesit câștigator! Patru din cele șase numere au fost cu noroc, adică 22, 25, 40 și 44! Interesant este că numerele au fost o combinație între ora la care avea loc discuția, zilele de naștere ale celor prezenți și anul în care ne aflăm. Cum a făcut, cum n-a făcut, norocul (sau strategia) au ținut cu Ogică! Dar și cu Dan Capatos, care a „furat meserie”, în direct. Iată că după ani de când apare la televizor și povestește de metodele sale de a câștiga la loto, rezultatele au apărut.

