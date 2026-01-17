Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă: „Te aștept la lecții!”

Apariția Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, într-o ediție dedicată rubricii „sosurilor picante”, a adus în discuție mai multe nume din industria divertismentului, în contextul unor întrebări directe adresate invitatei.

Artista a venit în platou pentru a promova comedia „Un weekend criminal”, lansată în cinematografe în aceeași zi, însă formatul rubricii a orientat conversația către opinii personale despre diverse figuri publice.

Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan

Printre persoanele menționate de Andreea Bălan s-au aflat Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Mihai Petre și actrița Ilona Brezoianu. În ceea ce o privește pe aceasta din urmă, Andreea a afirmat că „și-a asumat un rol mai mare decât poate duce”, referindu-se la implicarea Ilonei în emisiunea „Te cunosc de undeva”, după plecarea ei din proiect.

Declarația a fost făcută în contextul întrebărilor specifice rubricii, care solicită invitaților să ofere răspunsuri ferme și nefiltrate.

Ulterior, Ilona Brezoianu a publicat un mesaj pe Instagram în care a clarificat poziția sa în legătură cu afirmațiile făcute în emisiune. Actrița a precizat că a reflectat înainte de a răspunde, deoarece nu își propune să genereze conflicte în spațiul public.

Răspunsul Ilonei Brezoianu la declaraţiile Andreei Bălan

În mesaj, aceasta a subliniat că rolul său în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva” a fost justificat prin pregătirea sa profesională:

„Eu am jurizat actorie la Tcdu. Și chiar dacă poate mi-am asumat mai mult, așa reușim să evoluăm și să creștem.”

Ilona a adăugat și o observație cu privire la experiența sa în actorie, menționând că este dispusă să ofere sfaturi în domeniu:

„Dacă vrei să știi cum se apucă, ca să parafrazez versurile tale, te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca.”

Mesajul s-a încheiat cu o formulare neutră:

„În rest, să-ți fie bine!”

În lipsa unor clarificări suplimentare, rămâne neclar dacă acest schimb de replici marchează începutul unui conflict sau doar un episod izolat, fără o concluzie previzibilă în acest moment.

