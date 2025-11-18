Ilona Brezoianu a născut! Actrița și Andrei, soțul ei, au devenit părinți pentru prima oară

Fericire mare pentru Ilona Brezoianu! Zi cu însemnătate pentru actriță și soțul ei, Andrei, care marți dimineață și-au ținut în brațe primul copil. După luni întregi în care au trăit emoția pregătirilor și nerăbdarea întâlnirii cu micuțul lor, cei doi au pășit într-un nou capitol al vieții, unul în care rolurile principale nu mai aparțin scenelor sau proiectelor artistice, ci familiei. Bebelușul a venit pe lume prin cezariană și este perfect sănătos, spre bucuria părinților care l-au așteptat cu inimile pline.

Pentru actriță, ultimele nouă luni au fost un amestec de trăiri intense, adaptări și momente care i-au schimbat perspectiva asupra lumii. Deși perioada sarcinii nu a fost lipsită de provocări, Ilona a continuat să rămână activă în proiectele profesionale.

Ilona Brezoianu a născut!

A urcat pe scenă, a participat la filmări și și-a păstrat prezența în echipa Te cunosc de undeva, demonstrând încă o dată energia și dedicarea ce o caracterizează. În ciuda oboselii și a simptomelor specifice, a reușit să îmbine munca și transformarea personală cu un echilibru remarcabil.

Sprijinul familiei a jucat un rol esențial în această perioadă. Andrei i-a fost alături în fiecare etapă a sarcinii, iar părinții actriței, care se vor muta temporar în București într-un apartament achiziționat recent pentru ei, se pregătesc să contribuie la îngrijirea noului membru al familiei. Prezența lor apropiată îi oferă Ilonei liniștea de care are nevoie pentru a se concentra pe primele săptămâni alături de bebeluș, o perioadă plină de descoperiri, emoții și adaptări.

Cei doi soți s-au cunoscut discret în 2023, iar relația lor a evoluat natural, fără prea multă expunere, până în momentul în care actrița a decis să îl prezinte publicului. Un an mai târziu, în iulie 2024, au spus „Da!” într-o ceremonie restrânsă, alături de familie și prieteni apropiați. De atunci, viața lor a curs firesc spre acest moment de împlinire, în care au devenit părinți.

CITEȘTE ȘI:

Ilona Brezoianu a rezolvat misterul: ce a trebuit să facă pentru a-i lua locul Andreei Bălan! ”M-am stresat foarte tare!” Sfaturi de la juratul de profesie

Fericire mare în familia lui Bogdan Urucu! Fostul concurent Survivor va deveni tătic