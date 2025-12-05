Acasă » Știri » Tensiune la Marea Neagră. Posibile mine marine, observate aproape de mal

Tensiune la Marea Neagră. Posibile mine marine, observate aproape de mal

De: David Ioan 05/12/2025 | 14:43
Mina dezamorsată din Marea Neagră. Foto: Facebook

O nouă situație de risc a fost semnalată vineri dimineață pe litoralul românesc al Mării Negre. Două obiecte neidentificate au fost reperate plutind în derivă către zona Sfântu Gheorghe, ridicând suspiciuni privind posibile dispozitive explozive.

Primele date sugerează că ar putea fi mine marine sau fragmente de muniție rătăcite, purtate de curenții puternici, un fenomen tot mai des întâlnit în contextul conflictului din proximitate.

Tensiune la Marea Neagră

Pentru a preveni incidentele, Poliția de Frontieră Tulcea a introdus măsuri suplimentare de siguranță. Patrulele terestre monitorizează permanent malul, iar accesul civililor în zonele considerate vulnerabile a fost restricționat temporar. Autoritățile subliniază că scopul acestor acțiuni este evitarea apropierii populației de obiecte care, dacă sunt active, pot reprezenta un pericol major atât pentru oameni, cât și pentru navigația locală.

Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale, Cornel Pavel, nu a oferit detalii despre natura obiectelor aflate în derivă și a refuzat să comenteze stadiul verificărilor, semn că procedurile sunt încă în desfășurare. Această rezervă indică faptul că evaluările tehnice sunt în plină desfășurare și că autoritățile tratează situația cu maximă prudență.

Posibile mine marine, observate aproape de mal

Incidentul de vineri survine la doar două zile după o intervenție complexă a scafandrilor EOD din cadrul Forțelor Navale Române. Miercuri, militarii specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive au distrus în larg o dronă maritimă de tip Sea Baby, identificată la aproximativ 36 de mile est de Constanța. Operațiunea a fost coordonată împreună cu Garda de Coastă și a presupus transportul echipelor la bordul navei MAI 1107, urmat de o detonare controlată, după ce obiectul a fost analizat tehnic.

Fenomene bizare în Marea Neagră. Sursă foto: Pixabay
Tensiune la Marea Neagră. Posibile mine marine, observate aproape de mal. Sursă foto: Pixabay

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, astfel de intervenții au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. De la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, în februarie 2022, Forțele Navale Române au asigurat condiții de navigație în siguranță pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat zona. În aceeași perioadă, în Marea Neagră au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, dintre care șapte au fost eliminate direct de către militarii români.

În contextul tensiunilor regionale, autoritățile române avertizează că apariția obiectelor periculoase în derivă va continua să fie un risc real. Procedurile de monitorizare și intervenție vor fi menținute cu aceeași intensitate, pentru a garanta siguranța navigației și protecția populației.

Situația actuală confirmă că litoralul românesc rămâne expus fenomenelor generate de conflictul din apropiere, iar vigilența instituțiilor de securitate este esențială pentru prevenirea unor incidente grave.

