S-a aflat traseul dronei căzute pe teritoriul României. De unde a pornit, de fapt

De: David Ioan 25/11/2025 | 14:41
S-a aflat traseul dronei căzute pe teritoriul României. De unde a pornit, de fapt
O hartă ucraineană indică traseul atacului din 25 noiembrie. Sursa foto: Mediafax

În timpul atacului masiv cu rachete și drone din 25 noiembrie, o dronă rusească s-a prăbuşit pe teritoriul României. Potrivit unei hărți publicate de o sursă ucraineană, aceasta a fost cel mai probabil lansată din estul Peninsulei Crimeea, aflată sub control rusesc.

Imaginea este creată după analizarea datelor forțelor de apărare aeriană ale Ucrainei şi arată traseele aproximative ale mai multor tipuri de rachete și drone folosite în atac.

Care este traseul dronelor

Săgețile galbene marchează rutele dronelor de atac, acestea pornind din zona de est a Crimeei, cele mai multe chiar din proximitatea capului Chauda și a aerodromului Primorsko-Ahtarsk.

Dronele traversează Marea Neagră și sudul Ucrainei, apoi se îndreaptă spre vest, spre zona de frontieră cu România.

Conform specialiștilor ucraineni, traiectoriile coincid valului de drone lansate pentru a distruge  infrastructura portuară și energetică a Ucrainei de la Marea Neagră, dar și regiuni din sud-vest, care se află la graniţa cu România. Unele drone au deviat și au ajuns în România și Republica Moldova.

Rusia a lansat de aseamenea rachete de croazieră şi balistice din zona Kursk și a Mării Negre, dar şi drone care au vizat nordul și estul Ucrainei. Aceste fapte subliniază dimensiunea atacului aerian, care a provocat numeroase victime și distrugeri, mai ales în regiunea Kievului.

Dronă rusească, găsită pe teritoriul României

Autoritățile bucureștene nu au publicat până în prezent date cu privire la locul exact de lansare a dronei ce s-a prăbușit în județul Vaslui, ancheta fiind în acest moment în derulare.

Totuși, informațiile pe partea ucraineană le-a furnizat au scopul de a completa tabloul atacului din 25 noiembrie și de a oferi indicii suplimentare privind originea aparatului.

Ce semnifică simbolurile de pe hartă

  • Kh-59/Kh-69/Kh-31P;
  • Kalibr/Iskander-K;
  • Kh-101/55SM;
  • dronă de atac (UAV de lovire);
  • rachetă balistică/aerobalistică.

Aerodrom Halîno
Aerodrom Yeisk
Aerodrom Primorsk-Ahtarsk
Capul Chauda

Cum se numesc orașele de pe hartă

Рівне – Rivne

Житомир – Jîtomîr

Львів – Liov/Lviv

Тернопіль – Ternopil

Хмельницький – Hmelnițki

Івано-Франківськ – Ivano-Frankivsk

Чернівці – Cernăuți

Вінниця – Vinniția (Vinnytsia)

Полтава – Poltava

Кропивницький – Kropivnîțki

Дніпро – Dnipro

Запоріжжя – Zaporizhia

Харків – Harkiv

Одеса – Odesa

Миколаїв – Mîkolaiv

Херсон – Herson

Донецьк – Donețk

Луганськ – Lugansk/Luhansk

