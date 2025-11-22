RO-Alert în România! Un nou atac al Rusiei în apropierea graniței noastre. Informații de ultimă oră

Rusia a lansat un nou atac cu drone în apropierea graniței noastre! Autoritățile au transmis mesaj RO-Alert pentru a avertiza persoanele aflate în zona respectivă. Ulterior, oamenii legii au oferit detalii despre această situație.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 21 spre 22 noiembrie 2025, Forţele Aeriene au ridicat două aeronave F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană pentru a monitoriza situația de la granița cu Ucraina. Este al doilea episod similar în această săptămână. Zilele trecute, o dronă a fost detectată pe teritoriul României pentru câteva minute.

RO-Alert în România, după un nou atac al Rusiei

În urma incidentului de noaptea trecută, autoritățile au transmis un comunicat oficial pentru a explica situația. Reprezentanții Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au precizat că cetățenii din nordul județului Tulcea au primit inclusiv un mesaj Ro-Alert, în jurul orei 01:33.

„Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România. La ora 01:33 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor şi detectării de drone în zona Ismail (Ucraina). Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42. Suntem în contact permanent cu aliaţii noştri, schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a Flancului Estic al NATO”, se arată în comunicatul de presă transmis de MApN.

Este al doilea incident de acest fel în doar o săptămână. Miercuri dimineața, 19 noiembrie 2025, Forţele Aeriene au detectat o dronă, care pătrunsese aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Atunci, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate la sol. Ulterior, drona a dispărut.

