RO – Alert pentru locuitorii din Tulcea! Risc de invazie a dronelor de război

Autoritățile din Tulcea au transmis un mesaj RO-Alert preventiv pentru a avertiza populația asupra unor posibile riscuri și pentru a asigura protecția locuitorilor. Măsura a fost luată ca parte a procedurilor standard de siguranță, fără ca teritoriul României să fie efectiv vizat de vreun atac.

Alertă pentru locuitorii din Tulcea

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au subliniat că mesajul a avut un caracter strict preventiv și că teritoriul României nu a fost vizat de niciun atac. Transmiterea mesajului RO-Alert a durat aproximativ 90 de minute, timp în care la 112 a fost înregistrat doar un singur apel, prin care cetățeanul a cerut informații suplimentare despre avertizare.

Potrivit ISU Tulcea, mesajul a fost transmis în cursul nopții, în jurul orei 01:10, pentru zona de nord a județului, informând populația despre riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca efect indirect al conflictului armat dintre Ucraina și Federația Rusă. Autoritățile au insistat că măsura a fost luată conform procedurilor stabilite la nivel național, cu caracter preventiv, pentru siguranța cetățenilor.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional. Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfășurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, se arată în informarea ISU.

Mesajul RO-Alert are rolul de a avertiza populația cu privire la un risc iminent legat de siguranță, în acest caz posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile recomandă păstrarea calmului și luarea unor măsuri de protecție: adăpostirea în beciuri sau în adăposturi special amenajate pentru protecție civilă, iar dacă nu există astfel de locații, rămânerea în interiorul locuinței, departe de geamuri și pereți exteriori, pentru a reduce riscul rănirii.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul. Adăpostiți-vă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul Ro-Alert.

