Andreea Bălan a ”distrus-o” pe Ilona Brezoianu: ”A venit în locul meu și s-a închis emisiunea”. I-a luat la rând pe Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Mihai Petre

De: Anca Chihaie 17/01/2026 | 08:30
Andreea Bălan a ”distrus-o” pe Ilona Brezoianu/FOTO: Social media

Andreea Bălan a fost recent în centrul atenției după apariția sa într-o ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată de PRO TV, unde a participat la sosurile picante. Prezența artistei în platou a avut ca scop principal promovarea unui nou proiect cinematografic, însă intervențiile sale din timpul rubricilor de divertisment au generat reacții puternice.

Ediția emisiunii le-a avut ca invitate pe Andreea Bălan și Iuliana Beregoi, care au venit să vorbească despre comedia „Un weekend criminal”, lansată chiar în aceeași zi în cinematografele din toată țara. Filmul, promovat ca o producție de divertisment cu ritm alert și umor accesibil, a fost punctul de plecare al discuției din platou, unde cele două invitate au oferit detalii despre atmosfera de pe platourile de filmare și despre provocările întâlnite în realizarea proiectului.

După segmentul dedicat filmului, emisiunea a continuat cu una dintre cele mai populare rubrici, cea a sosurilor picante, un moment devenit deja tradiție în formatul show-ului. Această probă presupune răspunsuri la întrebări incomode, într-un cadru relaxat, dar cu un impact considerabil asupra imaginii publice a invitaților. În acest context, Andreea Bălan a atras atenția printr-o serie de opinii ferme legate de mai multe figuri cunoscute din showbizul românesc.

Invitată la emisiunea moderată de Cătălin Măruță, Andreea Bălan a răspuns sincer la întrebarea „Care dintre vedetele din România ți se pare cea mai antipatică și de ce?”

„A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă.”, a spus Andreea Bălan despre Ilona Brezoianu.

Discuțiile au mai vizat atât experiențe profesionale din trecut, cât și percepții personale despre modul în care anumite vedete se raportează la colegi, la competiție și la spațiul mediatic.

„Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele.  Trăistariu vorbeste toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț. ”, a mai spus artista.

