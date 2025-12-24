Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre

Există poze care nu trebuie uitate, nu ca să fie admirate, ci ca să ne amintească de unde am plecat și cât de departe am ajuns. CanCan.ro a găsit una dintre ele! Această apariție de podium a Andreei Bălan, de acum vreo 20–25 de ani, dintr-o epocă în care moda era o aventură fără cască de protecție, iar vedetele erau lăsate singure cu voalul, dantela și propriile ambiții. Nu știm exact anul, nu știm nici dacă silicoanele erau deja în peisaj sau urmau să apară, cert e un lucru: dacă n-am fi fost noi, ăștia mai trecuți prin Andre, nici n-ați fi recunoscut-o.

Când podiumul era un câmp minat și stilul – un act de curaj inconștient

Poza spune tot despre acei ani tulburi în care Andreea Bălan cocheta cu modellingul, scena și orice promisiune de faimă rapidă. Ne uităm la ea și încă ne întrebăm, cu frică sinceră: cine a gândit această ținută și de ce nu a fost oprit la timp? Ceva nedefinit din voal turcoaz, care nu știm dacă vrea să fie bluză, rochie sau avertisment public. Prin material se văd sânii și, cum se spunea pe la noi prin blocuri, „a făcut ochi”. De ce? Nu vrem să-i vedem. Nu i-am cerut. Ni se arată cu forța. Dacă erau copii în sală? Dacă erau bătrâni? Cu inima nu e de joacă! Iar peste toată această transparență periculoasă, tronează niște accente florale din dantelă neagră, puse parcă la mișto, genul de creație care ar merge doar dacă ești detașat la montat cabluri electrice prin satele patriei, nu pe un podium. În plus, parcă îi atârnă și un colț de bluză sau rochie – sau ce o fi fost intenționat acolo – un capăt deșirat, fluturând în bătaia vântului ca la o nuntă de țară, semn clar că așa se înțelegea designul pe atunci: mult, liber, fără explicații și cu zero frică de penibil.

De ce a acceptat Andreea să iasă pe scenă astfel? Banii? Faima? Sigur, au fost catalizatorii. Dar designerul ar fi trebuit trimis la mănăstire minimum cinci ani, iar purtătoarea era clar într-o stare de amețeală artistică severă. Un moment în care nimeni n-a spus „nu”.

De la Andre la azi: drumul lung dintre ridicol și reinventare

Partea bună este că Andreea Bălan a supraviețuit acelei perioade și, mai mult, a evoluat spectaculos. De la fetița din Andre, cu hituri adolescentine și outfituri discutabile, la artista matură, cu control total asupra imaginii, carierei și corpului ei. A greșit? Evident. S-a făcut de râs? De câteva ori, da. Dar exact asta e lecția: important este să începi de undeva, chiar și prost, chiar și prost îmbrăcat, chiar și cu voal turcoaz și dantelă neagră puse haotic.

Privind azi fotografia, nu mai râdem doar de ea, ci și de vremuri. Pentru că toți am fost acolo, într-o formă sau alta. Iar Andreea Bălan este dovada că poți să treci de la „Doamne ferește” la „așa da”, dacă mergi mai departe și nu rămâi blocat în voalul greșelilor tale.

