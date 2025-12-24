Acasă » Știri » Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre

Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre

De: Paul Hangerli 24/12/2025 | 22:40
Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre
Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000 (sursa FOTO: Instagram)

Există poze care nu trebuie uitate, nu ca să fie admirate, ci ca să ne amintească de unde am plecat și cât de departe am ajuns. CanCan.ro a găsit una dintre ele! Această apariție de podium a Andreei Bălan, de acum vreo 20–25 de ani, dintr-o epocă în care moda era o aventură fără cască de protecție, iar vedetele erau lăsate singure cu voalul, dantela și propriile ambiții. Nu știm exact anul, nu știm nici dacă silicoanele erau deja în peisaj sau urmau să apară, cert e un lucru: dacă n-am fi fost noi, ăștia mai trecuți prin Andre, nici n-ați fi recunoscut-o.

Când podiumul era un câmp minat și stilul – un act de curaj inconștient

Poza spune tot despre acei ani tulburi în care Andreea Bălan cocheta cu modellingul, scena și orice promisiune de faimă rapidă. Ne uităm la ea și încă ne întrebăm, cu frică sinceră: cine a gândit această ținută și de ce nu a fost oprit la timp? Ceva nedefinit din voal turcoaz, care nu știm dacă vrea să fie bluză, rochie sau avertisment public. Prin material se văd sânii și, cum se spunea pe la noi prin blocuri, „a făcut ochi”. De ce? Nu vrem să-i vedem. Nu i-am cerut. Ni se arată cu forța. Dacă erau copii în sală? Dacă erau bătrâni? Cu inima nu e de joacă! Iar peste toată această transparență periculoasă, tronează niște accente florale din dantelă neagră, puse parcă la mișto, genul de creație care ar merge doar dacă ești detașat la montat cabluri electrice prin satele patriei, nu pe un podium. În plus, parcă îi atârnă și un colț de bluză sau rochie – sau ce o fi fost intenționat acolo – un capăt deșirat, fluturând în bătaia vântului ca la o nuntă de țară, semn clar că așa se înțelegea designul pe atunci: mult, liber, fără explicații și cu zero frică de penibil.

De ce a acceptat Andreea să iasă pe scenă astfel? Banii? Faima? Sigur, au fost catalizatorii. Dar designerul ar fi trebuit trimis la mănăstire minimum cinci ani, iar purtătoarea era clar într-o stare de amețeală artistică severă. Un moment în care nimeni n-a spus „nu”.

Andreea Balan, sursa- Can Can

De la Andre la azi: drumul lung dintre ridicol și reinventare

Partea bună este că Andreea Bălan a supraviețuit acelei perioade și, mai mult, a evoluat spectaculos. De la fetița din Andre, cu hituri adolescentine și outfituri discutabile, la artista matură, cu control total asupra imaginii, carierei și corpului ei. A greșit? Evident. S-a făcut de râs? De câteva ori, da. Dar exact asta e lecția: important este să începi de undeva, chiar și prost, chiar și prost îmbrăcat, chiar și cu voal turcoaz și dantelă neagră puse haotic.

Privind azi fotografia, nu mai râdem doar de ea, ci și de vremuri. Pentru că toți am fost acolo, într-o formă sau alta. Iar Andreea Bălan este dovada că poți să treci de la „Doamne ferește” la „așa da”, dacă mergi mai departe și nu rămâi blocat în voalul greșelilor tale.

Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: ”Vom anunța data curând!”

Căsnicia Andreei Bălan, sortită eșecului? Superstiția stranie pe care a ignorat-o atunci când a ales să facă nunta cu Victor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!
Știri
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate…
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie
Știri
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul
Adevarul
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe...
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 25 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia la masa de Crăciun
Horoscop 25 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia la masa de Crăciun
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările!
Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party
Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau ...
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion
Vezi toate știrile
×