Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea: ”Vom anunța data curând!”

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După mai bine de un an și jumătate de relație, cei doi se pregătesc să facă pasul cel mare. Artista și sportivul formează un cuplu discret, dar solid, iar apropierea evenimentului se apropie. Iată ce nume va purta artista după nuntă!

După ani întregi dedicați carierei și numeroase provocări în plan sentimental, Andreea pare să fi găsit echilibrul pe care îl căuta. Relația cu Victor Cornea a venit într-un moment de maturitate emoțională, iar cei doi au construit pas cu pas o legătură apreciată de fanii artistei.

Ce nume va purta Andreea Bălan după nuntă

Planurile pentru marele moment sunt deja în desfășurare, iar Andreea a stabilit un detaliu important legat de identitatea ei de după căsătorie. Cântăreața va păstra numele care a consacrat-o în lumea artistică, însă îl va adăuga și pe cel al viitorului soț, dorind ca în viața personală să poarte cu mândrie și numele lui Victor Cornea.

„Rămân Andreea Bălan, dar voi lua și numele lui. Vom anunțat data nunții în curând, în exclusivitate. După Sala Palatului (va avea loc nunta – n.r.). Le luăm pe rând. Sala Palatului este pe 1 Martie. După aceea urmează nunta”, a spus artista.

Evenimentul urmează să aibă loc în 2026, însă data exactă nu a fost încă anunțată. Cert este că nunta va fi organizată după concertul pe care Andreea Bălan îl va susține la Sala Palatului, pe 1 martie 2026. Artista își dorește ca acest eveniment muzical, pregătit cu multă atenție, să fie finalizat înainte de a începe un nou capitol în viața personală.

Relația lor a început într-un mod modern, specific vremurilor actuale. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, după ce sportivul i-a trimis artistei un mesaj care a dus la primele conversații. De la o simplă discuție, între ei s-a legat o conexiune profundă, bazată pe interese comune și valori similare. În scurt timp, comunicarea s-a transformat într-o relație solidă, care s-a consolidat pe măsură ce au petrecut tot mai mult timp împreună.

