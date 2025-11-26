Căsnicia Andreei Bălan, sortită eșecului? Superstiția stranie pe care a ignorat-o atunci când a ales să facă nunta cu Victor

Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții! Cei doi îndrăgostiți se apropie cu pași repezi de ziua în care vor spune marele „DA!” . Totuși, tradiția populară românească are ceva de spus despre ziua aleasă de ei. E cu ghinion! Află toate detaliile în articol!

Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că își vor lega destinele pentru totdeauna pe data de 10 mai 2026. Cei doi au vorbit despre planurile de nuntă și sunt foarte entuziasmați de această perioadă frumoasă din viața lor.

„Locația e stabilită, e undeva pe malul Lacului Buftea, am stabilit florile, aranjamentul, decorul, urmează să facem și degustarea”, a mărturisit Andreea Bălan.

Căsnicia Andreei Bălan, sortită eșecului?

Ei bine, probabil prea entuziasmați de acest eveniment important din viața lor, cei doi îndrăgostiți au uitat să verifice superstițiile sau nu cred în ele.

Tradiția românească are o mulțime de superstiții legate de căsătorie. Vorbe din popor spun că un cuplu care alege să se căsătorească în mai este sortit eșecului. Superstițiile spun că doi oameni care își unesc destinele în luna a 5-a din an se vor despărți repede, iar relația se va destrăma la fel de ușor cum se scutură florile în această perioadă.

„Cine se cunună în mai, curând va da de bai”, spune vorba românească.

O altă expresie legată de nunta din mai este:

„Precum se scutură florile în mai, așa se scutură și iubirea în căsătoria grăbită”.

Motivul pentru care luna mai nu este considerată potrivită pentru căsătorie încă din moși strămoși? A 5-a lună din an este văzută drept una înșelătoare – dă impresia că este plăcută, dar are o frumusețe care dispare brusc, precum petalele care se desprind.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea petrecere

Nunta nu i-a apropiat pe Andreea Bălan și tatăl ei! Invitația s-a rătăcit pentru socrul mic