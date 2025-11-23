Acasă » Exclusiv » Toate stilurile, într-un singur outfit! Andreea Bălan, mix&match interesant

Toate stilurile, într-un singur outfit! Andreea Bălan, mix&match interesant

De: Andrei Iovan 23/11/2025 | 23:40
Andreea Bălan e din nou în prim plan. Cum altfel? Doar este obișnuită cu scena, publicul, flash-urile camerelor încă din fragedă pruncie. De data aceasta, am surprins-o când ieșea de la salon. Așa cum îi șade bine oricărei vedete, care trebuie să fie pregătită în orice moment, pentru orice. CANCAN.RO are imagini fabuloase! Nu la fel de fabuloase ca geanta ei, totuși. 

Artista, cunoscută pentru pasiunea ei pentru scenă, a părut să păstreze exact aceeași intensitate și pentru o simplă programare la coafor. Fustă cu paiete, top alb, sacou negru oversized, pantofi lăcuiți și o geantă argintie extrem de strălucitoare. Am putea spune că la soare te puteai uita, dar la ea ba.

Mix and match a la Andreea Bălan

Andreea mereu s-a îmbrăcat astfel încât să îi fie puse în vedere formele. De data asta, poate sacoul nu este chiar din același film, dar știți cum se spune, gusturile nu se discută. Dar nu suntem aici la Fashion Police, right? Right!

La soare te mai poți uita, dar la Andreea Bălan, no chance

Să le luăm pe rând, să vedem cum a mixat de data aceasta vedeta piesele vestimentare. Sacoul este office, fusta este disco, pantofii sunt retro, iar geanta, shiny. Întreg outfit-ul pare a fi fost compus din trei idei: puțin glam, puțin business, puțin party. Important e că Andreea e mulțumită.

Vedeta a ieșit de la salon

Pentru o zi la salon, loc în care majoritatea vedetelor aleg ceva relaxat, casual, poate chiar sport, Andreea a venit direct în modul “concert la ora 12:00”. Sclipiciul e frumos pe scenă, dar în lumina crudă a zilei, pe stradă, pare mai degrabă un moment în care te întrebi: pe unde e petrecerea și de ce nu suntem și noi invitați?
Una peste alta, Andreea a atras atenția, fără îndoială. Rămâne doar misterul: a fost ținuta pentru salon sau salonul a fost doar pretextul pentru ca vedeta să defileze mai ceva ca pe podium?

